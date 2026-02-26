El SNS hará un centro diagnóstico en Hainamosa

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, informó que el Centro de Primer Nivel de Atención (CPNA) de Hainamosa, Santo Domingo Este, será remozado y convertido en un centro diagnóstico.

El funcionario indicó que personal del SNS visitó las instalaciones del Centro de Primer Nivel de Atención en Hainamosa, y el dispensario médico ubicado en la Plaza Educativa Don Bosco, donde realizaron un levantamiento.

“Hoy a primera hora enviamos inmediatamente al equipo de atención primaria e hicieron un levantamiento. Estuvieron donde está la unidad de monjas y el padre, y le vamos a dar todo el apoyo, que cuenten con todo el apoyo de nosotros, nosotros le vamos a dar todo el apoyo a Hainamosa”, expresó Landrón al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El titular del SNS apuntó que el CPNA será remozado, y convertido en un centro diagnóstico, mientras afirmó que, la entidad brindará apoyo a otros centros de primer nivel de atención que están a cargo de las iglesias.

“Lo vamos a convertir en un centro diagnóstico, y apoyar esos otros centros de primer nivel de atención que lo tienen las iglesias para nosotros designar el personal, equiparlos y también darle las facilidades”, puntualizó.

Estas declaraciones de Landrón se producen luego de que el periódico Listín Diario mediante la iniciativa “Listín en el Barrio”, externara la falta de acceso a la salud a la que se enfrentan miles de habitantes del referido sector capitalino, quienes anhelan tener un centro cercano para una atención primaria y medicinas.

Además, el Decano de la Prensa en su editorial titulado “El SNS puede resolver esa necesidad”, hizo un llamado a la institución a actuar sin demora para que más de 80,000 personas que residen en 22 barrios de esa comunidad, puedan tener la garantía de recibir una atención primaria de calidad e inmediata.

Los comunitarios pidieron un centro que ofrezca servicios oportunos de primer nivel en áreas como consulta general, sonografía, farmacia, laboratorio y odontología.

De momento, Hainamosa cuenta con un dispensario médico ubicado en la Plaza Educativa Don Bosco, integrada por tres centros educativos, un centro oratorio, una casa de acogida y una parroquia, pero que se queda pequeño para el movimiento de casi 4,000 personas diarias que recorren y habitan estos espacios.

Juan Linares, sacerdote de la parroquia Domingo Savio Hainamosa, ubicada en la Plaza Educativa Don Bosco, sostuvo durante el encuentro “Listín en el Barrio” que a nivel interno, les gustaría aumentar la capacidad de su dispensario para los estudiantes y personal, tanto administrativo como docente, con miras a tener sillas de ruedas o más camillas, para estar en la capacidad de brindarles los primeros auxilios, en caso de emergencia.

Asimismo, los sacerdotes de la orden salesiana se muestrearon abiertos a dar acompañamiento al Gobierno en la ejecución del centro.

En el marco del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Landrón habló de la red oncológica, y aseguró que los pacientes no deberán ir al oncológico o al pediátrico para recibir tratamiento.

“Esa red oncológica que va a estar distribuida a nivel de las diferentes regiones. Son ocho unidades donde el paciente se atienda, se le dará el seguimiento y el tratamiento”, afirmó.

De igual forma, destacó que completarán 10 unidades de pie diabético, lo que generará una reducción en las amputaciones causadas por esta complicación en el país.

“La gente que tenía que venir al Moscoso Puello o al Marcelino para poder tratar su pie diabético lo va a poder hacer desde su región, desde su área con una área digan, con quirófanos, con especialistas que eviten esas imputaciones por los problemas diabéticos”, dijo Landrón.

El funcionario anunció que trabajan en una red nacional de hemodinamia, que brinde asistencia a los más vulnerables, con la finalidad de que el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot) duplique la cantidad de pacientes operados al día, para “que se puedan optimizar los recursos y la capacidad instalada de Cecanot”.