Ney Arias: hospital de referencia frente al trauma

En la República Dominicana, el trauma, sobre todo por accidentes de tránsito, es considerado una de las principales causas de mortalidad y morbilidad poblacional, dejando un impacto socioeconómico significativo.

El Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora es un hospital de autogestión perteneciente al tercer nivel de atención ubicado en la Ciudad de la Salud en el sector de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. Es considerado un centro médico de referencia nacional de respuesta al trauma.

El doctor Víctor Rosario Suazo, nuevo director del hospital, informó que actualmente la emergencia recibe entre 200 a 250 pacientes diarios por diferentes causas, como accidentes de tránsito, riña, caída de altura, accidentes laborales y heridos por armas de fuego. Este tipo de pacientes recibe asistencia inmediata.

Resaltó que el centro tiene una rotación de camas de tres días aproximadamente, lo que garantiza brindar atención inmediata, y dispone de 160 camas para internamiento y 14 para cuidados intensivos.

“Y se van a habilitar unas cuantas más con las directrices del Servicio Nacional de Salud”, aseguró.

Además, ofrece de 600 a 700 consultas diarias, dispone de 35 consultorios médicos y circulan por el hospital entre dos mil y tres mil personas por las diferentes áreas.

Asimismo, indicó que disponen de 10 quirófanos que funcionan correctamente y una planificación quirúrgica diaria de treinta a cuarenta pacientes, es decir, la cantidad de pacientes que se operan diariamente en el hospital, ya sean que lleguen por emergencia o de cirugías electivas.

desafíos

Respecto a los desafíos y retos a los que se enfrenta el hospital, el doctor Rosario Suazo indicó que se asocian a mantener la calidad de los servicios y crear otros que la población espera.

“Este es un hospital que se ha mantenido en primer lugar todo el tiempo. En los últimos cinco años hemos sido un hospital de referencia nacional en lo que tiene que ver con la calidad de los servicios, con una tasa de infección por debajo del 2%, específicamente en 1.8%, y una tasa de mortalidad por el suelo, de acuerdo a los indicadores de calidad”, dijo.

De igual forma, aseguró que el hospital está “completamente abastecido”, ya que dispone de equipos e insumos y un presupuesto en fondo para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar.

El director indicó que sí reciben quejas de pacientes respecto a los servicios, pero son muy aisladas y se tratan sobre el retraso de procesos, la caída del sistema, la energía eléctrica y otros, pero que son solucionados inmediatamente. “Quejas como tal, muy pocas quejas el hospital puede reportar. No te voy a decir que no hay, pero son muy pocas”, dijo.

Tras constatar con los pacientes sobre la calidad de los servicios y la atención al usuario en el área de consultas, su valoración fue positiva. Por ejemplo, Martín Alcántara, quien tiene ocho meses con una fractura en uno de sus miembros inferiores, expresó que el servicio responde a sus necesidades, pero se demora más de lo esperado.

Durante el recorrido por las instalaciones, se percibió que se mantiene la higiene y el buen estado de las mismas.

Rosario Suazo indicó que cuentan con al menos veinte especialidades médicas, entre ellas neurología, columna vertebral, medicina interna, gastroenterología, neumología, cardiología, ortopedia-traumatología, medicina física y rehabilitación.

“Tenemos básicamente todas las especialidades asociadas a la parte médica y con relación al trauma; estamos hablando de unas veinte o treinta especialidades”, indicó.

Asimismo, señaló que dentro de su cartera de servicios, cuentan con subespecialidades en las áreas de ortopedia y traumatología exclusivas del Ney Arias.

Entre ellas citó, reemplazos articulares, en medicina y cirugía deportiva, cirugía en columna vertebral, reconstrucción ósea; además cuentan con servicios de cámara hiperbárica, de imágenes completas, que van de radiografía simple hasta tomografía, sonografía y resonancia magnética, y angiotac, un estudio que combina la angiografía con la tomografía computarizada.

médicos y enfermeras

El director del hospital también aseguró que disponen del personal médico necesario para dar atención a cualquier situación. En el centro laboran 1,300 empleados, entre ellos 400 enfermeras y alrededor de 300 médicos.

Respecto al presupuesto y a la deuda, aseguró que el hospital no tiene deudas desde hace cinco años y maneja un presupuesto anual de mil millones de pesos. “Económicamente el hospital está estable”, subrayó.