Demolerán y reconstruirán hospital de Villa Mella

El director del Hospital Materno Infantil de Villa Mella, doctor Dimas Tejada, informó que el centro hospitalario fue desalojado de la infraestructura en la que anteriormente funcionaba para darle paso a la fase de demolición, cuyas condiciones precarias habían sido dadas a conocer días atrás por Listín Diario, a través de un reportaje.

Indicó que ya la obra fue entregada al ingeniero Mélido Santos, uno de los contratistas encargado de la construcción. Especificó que este lunes se realizó el levantamiento para hacer el estudio de suelo e iniciar formalmente con la obra.

A principios del mes en curso , Listín Diario, a través de un reportaje, expuso las condiciones en las que operaba el hospital. El personal sanitario manifestó en ese entonces que han esperado más de una década para que la nueva construcción, que lleva el mismo tiempo, sea entregada.

Mientras que los servicios hospitalarios eran brindados de manera distribuida en tres edificaciones: una perteneciente al Estado, que es la que será demolida, y las otras dos son casas alquiladas por un monto de más de RD$180 mil mensuales, en las que se presta el servicio de vacunación, consulta y otros.

Tejada informó que, ante la reestructuración, el servicio hospitalario se continúa brindando de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, incluyendo emergencias y laboratorio, a pesar del reducido espacio.

Resaltó que los servicios que se brindaban en la infraestructura principal fueron trasladados y distribuidos en las dos casas alquiladas.

“El hospital está dando el servicio al frente las 24 horas del día, en el área alquilada. “El igual laboratorio está funcionando en otro edificio también; también las consultas están funcionando normalmente en todas las especialidades, como psicología, odontología, planificación y adolescente y otros programas”, explicó el director del centro.

Vista de la entrada del servicio de Emergencia del Hospital Materno Infanto de Villa Mella. .José Alberto Maldonado

Señaló que el tiempo estimado para la entrega de la obra ya concluida es de 18 meses, y se desconoce el monto presupuestario a invertir por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

El doctor Tejada también explicó que “el nuevo edificio”, que está en desuso, una obra que lleva más de una década en construcción, según taxistas, comunitarios y personal sanitario, y que funcionaría como un centro diagnóstico de atención primaria en los planes iniciales, no será demolido, sino modificado para que el nuevo hospital de segundo nivel opere allí.

“El edificio nuevo, que tiene aproximadamente más de siete años, está en desuso, no se ha estado utilizando; esa área no va a ser demolida totalmente, se le agregará un tercer piso y por dentro lo van a reestructurar porque ya no será un centro de diagnóstico”, explicó Tejada.

“Se fusionará esta área (el edificio en demolición) con esta (el edificio nuevo); esa no estaba en uso, estaba abandonada porque estaba en licitación, no se podía utilizar”, agregó.

También resaltó que, tras la reestructuración, serán agregadas más especialidades a la cartelera de servicios del centro médico, entre ellas psiquiatría, cardiología, neurología, nefrología y otras más.

El centro de salud brinda atenciones médicas a siete mil pacientes mensuales y cuenta con diez especialidades médicas, entre ellas medicina familiar, nutrición, geriatría, ginecología, pediatría, neumología, diabetología, cirugía general y dermatología. En el mismo laboran 48 enfermeras y 111 médicos.

Actualmente, maneja un presupuesto mensual de RD$800 mil pesos y adeuda un monto de diez a nueve millones de pesos, señaló el doctor Tejada.

La coordinadora médica e infectóloga del hospital, doctora Marisol Lara, señaló, en ese entonces, que las enfermedades más comunes que trata el centro son los broncoespasmos en todas las edades, procesos gripales, influenza, procesos febriles en niños de un año y enfermedades diarreicas agudas.

Respecto a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), la coordinadora del programa, licenciada Moreno, informó que asisten alrededor de 20 pacientes mensuales con este tipo de infecciones.

Subrayó que la sífilis reporta la mayor cantidad de casos, principalmente en embarazadas jóvenes, seguido del VIH, que reporta de dos a tres casos, y de hepatitis C, uno y dos casos. “Muchas pacientes jóvenes embarazadas entre 16, 18, 20 y 23 años”, reveló.