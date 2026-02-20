Sistema capta 28 casos enfermedad febril hemorrágica

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a cargo del Ministerio de Salud Pública reportó 28 casos de enfermedad febril hemorrágica durante la semana número cinco del boletín epidemiológico.

Informó que, de 73 alarmas emitidas en los centros de salud, el 29% verificadas corresponden a enfermedad febril hemorrágica, una complicación grave causada por infecciones virales; ocho a casos de enfermedad febril de vías respiratorias altas; siete a enfermedad febril de vías respiratorias bajas y seis casos a enfermedad diarreica aguda.

Asimismo, notificó tres casos de enfermedad febril eruptiva, tres de meningitis, dos lesiones por causas externas, dos casos de tuberculosis presuntiva, dos de varicela y uno de conjuntivitis.

En cuanto a las enfermedades de eventos priorizados, se reportaron 30 casos de dengue en lo que va de año, representando un “aumento relativo” comparado con el mismo período de 2025.

Las provincias que evidenciaron la mayor concentración de los casos fueron Valverde, con 33.58 por cada 100 mil habitantes; Elías Piña, con 16.66; La Altagracia, con 15.4; Duarte, con 10.3; San Juan, con 9.88; y Monte Cristi, con 8.63.

Esta enfermedad endémica registró la mayor cantidad de casos en edades de 10 a 19 años y de cinco a nueve años.

Sin embargo, la leptospirosis no registró casos en esta semana epidemiológica.

Mientras que la malaria mostró una concentración de casos en el Guayabal, con doce, y San Juan, tres. Mientras que Castañuelas y Santo Domingo Este reportaron un caso cada una.

La mortalidad infantil registró 29 muertes en este período.

Sobre las enfermedades respiratorias, las autoridades informaron que se registra un “descenso progresivo” en la actividad viral; sin embargo, el virus sincitial respiratorio y la influenza, incluido el tipo A H3N2, muestran persistencia, lo que traducen como una “prolongación temporal de la temporada respiratoria”.

Indicaron que la influenza todavía mantiene una presencia constante, por lo que se precisa mantener la vigilancia virológica.

Ante esto, el ministerio aseguró que realiza acciones dirigidas a fortalecer la vigilancia epidemiológica y para garantizar la detección oportuna de los virus respiratorios, de acuerdo al reporte.

dia mundial

El pasado 17 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Motricidad Orofacial con el objetivo de concientizar sobre la importancia del logopeda en la infancia, que es el especialista que evalúa, diagnostica y trata los trastornos del lenguaje, habla, voz, audición y funciones orofaciales en niños desde bebés hasta adolescentes.

La fecha se celebra en honor a la destacada fonoaudióloga Irene Marchesan, cuyo legado ha trascendido fronteras, marcando pautas para el crecimiento y desarrollo de esta especialidad tanto en Brasil como en todo el mundo.