Salud Pública detalla avances en cobertura y tratamiento del cáncer infantil

A propósito por el Día Internacional del Cáncer Infantil, el Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que el gobierno ha registrado "avances serios" en la cobertura y tratamiento del cáncer infantil en el país.

Durante el acto Atallah destacó una ampliación del catálogo de medicamentos así como también la colocación de nuevas moléculas, diagnóstico y protocolos clínicos, esto con el objetivo de poder garantizar que los niños diagnosticados puedan conseguir tratamientos sin que lo económico presente un problema.

“Esto no es que a alguien se le ocurrió incluirlo. Está contemplado y es parte de tu derecho de cobertura”, afirmó el ministro, al explicar que los medicamentos oncológicos forman parte de las prestaciones garantizadas por el sistema.

Atallah informó que actualmente 246 medicamentos están cubiertos y que 45 aún no lo están, aunque este lunes se sumaron cinco más, elevando así la cifra total a 261 fármacos incluidos. Subrayó que el proceso no depende únicamente del Estado, sino también de protocolos médicos bien establecidos.

En ese sentido, precisó que durante el año pasado se elaboraron 33 nuevos protocolos clínicos, una cifra récord según indicó. “El medicamento no solo es tenerlo disponible, es tener el protocolo que indique cómo y cuándo utilizarlo”, explicó.

mayor supervivencia

Según las estadísticas, el ministro señaló que el año pasado se registraron alrededor de 300 casos de cáncer infantil en el país, aunque se considera que la cifra real podría superar los 400.

El objetivo es poder reducir el tiempo entre el inicio del tratamiento y el diagnóstico. En esa línea, el plan del Ministerio es que cada niño pueda comenzar su tratamiento en un plazo mínimo de dos semanas luego de ser diagnosticado.

Según Atallah en 2015 menos del 30 % de los diagnosticados lograban curarse sin embargo, en 2024 la cifra asciende a un 62 %. En 2024 de detectaron 326 casos y en la actualidad la cifra está en 329.

Luego de reconocer que ocurren fallecimientos, sostuvo que la mortalidad ha disminuido a comparación con los años anteriores y que la mayoría de los decesos no responden a la falta de tratamiento, sino más bien a lo agresivo de la enfermedad.

“El cáncer es una enfermedad compleja”, expresó.