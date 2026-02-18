Primera dama alerta sobre el alto nivel de la violencia doméstica en República Dominicana

La primera dama de la República , Raquel Arbaje, dijo este martes que la violencia doméstica en República Dominica está en un 60% aproximadamente y aseguró que con el nuevo código penal las autoridades buscarán penalizar a los padres que usen este tipo de violencia contra niños y adolescentes.

La primera dama destacó que no se trata de no corregir al niño, sino de hacerlo desde la conciencia y el respeto.

“Una pela de esas que uno recibía no es el tema, es que te quemen las manos”, dijo Arbaje refiriéndose al maltrato y la violencia que reciben los menores por parte de familiares.

También aseguró que el Servicio Nacional de Salud (SNS) ha abierto más de 10 unidades de adolescentes donde pueden recibir tratamiento psicológico, una medida que calificó como importante por los ataques sociales que recibe la juventud en la actualidad.

Arbaje ofreció estas declaraciones durante un almuerzo en la sede del CONANI donde se presentaron los avances que ha tenido la institución en el proceso de reforma y actualización de la ley 136-03 que establece el Código para el Sistema de Protección y Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

También dieron a conocer un documento “Diagnóstico de la Ley 136-03 en el marco del proceso de actualización y reforma”, que identifica brechas, vacíos normativos y puntos clave a mejorar.

Según las autoridades, un equipo de juristas ya trabaja en la propuesta de modificación a esa ley.

La presidenta de CONANI, Ligia Pérez, informó que se busca responder de la forma más coherente ante la realidad que viven los niños y adolescentes en la actualidad y destacó que así como evoluciona el país también se debe transformar esta ley.

Primera dama, Raquel Arbaje, habla sobre la violencia doméstica en República Dominica.José Alberto Maldonado/ Listín Diario

La exposición de la propuesta para la modificación estuvo a cargo de Dilia Leticia Jorge Mera, reconocida por su posición de defensora de los derechos humanos.

Además del analista jurídico Félix Tena de Sosa, junto a los abogados Joan García Fabián y Eduardo Ramos, quienes explicaron a directores de medios de comunicación y representantes de instituciones del Estado el análisis, las metodologías y hallazgo que apoyan el reforzamiento que se debe hacer con la ley 136-03.

El director de Listín Diario, Miguel Franjul, y otros directores y ejecutivos de medios participaron en el almuerzo.

estructura de la actualización

Dentro del análisis se mostró la estructura de cuatro libros que en conjunto componen la ley que protege a los niños.

El primer libro que se explicó fue sobre “el sustento elemental” como lo definió el analista jurídico Félix Tena de Sosa, quien tuvo la responsabilidad de exponer los hallazgos, nudos críticos de este punto.

Destacó la falta de principios claves del derecho de la niñez y adolescencia como uno de los hallazgos al igual que la necesidad de actualizaciones.

Mientras que el diagnóstico del libro ll sobre derecho de familia, expuesto por Dilia Leticia resaltó la seguridad digital y el régimen de consecuencia en el sistema alimenticio y sus debilidades, como las pensiones alimentarias.

El abogado Joan García Fabián estuvo a cargo de la presentación del libro lll, en este punto explicó procesos legales, dentro de los que incluyó la responsabilidad de los adolescentes frente al sistema penal.

Este libro fue uno de los temas que más llamó la atención de los presentes debido a las recientes situaciones legales en las que se han visto involucrados menores de edad y la ley que los protege de ser castigados como adultos, por lo que Fabián recordó que con un aumento de pena o sanción no se garantiza disminución de violencia de un menor.

Además resaltó que “la constitución de la República Dominicana contiene una clausura especifica de protección de las personas menores de edad” por lo que sería difícil romper o cambiar con esa realidad a la que se enfrenta el país en el marco legal.

El cuarto y último libro que compone la estructura de la actualización de la ley, lo presentó el abogado Eduardo Ramos. En este punto se mencionaron algunas medidas de protección y restitución de derechos.

Sin embargo, Ramos no dejó pasar la oportunidad para evocar que no todas las situaciones en las que se ven envueltos los menores de edad son responsabilidad de CONANI y recordó que cuando se presenta un tema de educación es al Ministerio de Educación que le corresponde solucionar, igualmente cuando se trata de la salud existe un Ministerio de Salud.

Recalcó que el CONANI no es responsable de todo lo que pasa con los niños y adolescentes, aunque sí hace las gestiones correspondientes para que opere de la manera correcta con los menores.

Otro de los puntos que resaltó fue la necesidad de herramientas que se requiere para poder cumplir con las actividades que involucran a los menores, además de la necesidad de regularizar algunas guarderías para que estén a la par con las nuevas tecnologías, al tiempo que expresó que con los nuevos avances también nacen nuevos asuntos de qué proteger a los menores.

El almuerzo finalizó con el llamado a los directores de medios de comunicación que estaban presentes para que puedan enviar sus sugerencias sobre los temas de preocupación que involucran a los niños y adolescentes que se enfrentan a situaciones de precariedad y violencia, además de otros temas en el marco legal.