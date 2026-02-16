Preocupa implementación de la cápita diferenciada

La directora ejecutiva de la Aseguradora de Riesgo de Salud (ARS) del Colegio Médico Dominicano (CMD), Mirna Esther Fonfrías, en una entrevista con el LISTÍN DIARIO abordó el tema de la cápita diferenciada, un nuevo modelo de financiamiento del sistema de salud, que busca redistribuir los recursos entre las ARS según las necesidades “reales” de salud de la población, priorizando a grupos vulnerables como adultos mayores y mujeres en edad reproductiva.

Fonfrías se cuestionó si el sistema de salud está preparado para su implementación, ya que se requiere de una atención primaria fortalecida, mejorar los programas de prevención y promoción de la salud, también llamados PIP, y una constancia de un diálogo permanente entre el órgano regulador, las ARS y los prestadores de servicios.

“Todos nos preocupamos por esto; desde el punto de vista actuarial, eso no va a ser posible porque se necesita una financiación para esto. ¿Nosotros estamos preparados? ¿Esto está listo? Es lo que debemos preguntarnos. Hay mucha preocupación porque no solamente es enfocarse en el afiliado, sino también en lo que tiene que ver con la carga social que representan estos pacientes, que son una población vulnerable, y ahí viene la preocupación de todos nosotros”, explicó.

Modernización de la ARS

Fonfrías anunció también que el mejoramiento de toda el área estructural, la digitalización y modernización de los procesos internos de la Aseguradora de Riesgo de Salud (ARS) del Colegio Médico Dominicano (CMD) es uno de los objetivos que persigue su gestión.

“Estamos ya trabajando en todo el marco de lo que es la modernización de los procesos internos, entiéndase, digitalización, tecnología, infraestructura, mejoramiento de toda el área estructural de la ARS”, informó la especialista en medicina interna y gastroenterología.

Aseguradora de Riesgo de Salud (ARS) del Colegio Médico Dominicano (CMD)José Alberto Maldonado

Fonfrías explicó que la institución, que tiene 36 años de operatividad, más allá de tener un compromiso con el médico, sus dependientes y los pensionados del gremio, también se extiende hacia todo el sistema de salud.

“Necesitamos trabajar la marca, porque es una marca que mucha gente quizá, tú la escuchas y no conoces la marca. ¿Qué es ARS CMD? Las personas piensan que es solamente para los médicos y no es así; esto es abierto, es una ARS que es para el médico, sus dependientes, nuestros pensionados, pero también tenemos voluntarios, que son aquellas personas que pertenecen a esta ARS del Colegio Médico, sin tener ningún vínculo médico”, aclaró.

Actualmente, la ARS CMD cuenta con más de 63 mil afiliados, entre médicos, afiliados, dependientes, pensionados y aquellas personas sin profesión médica.

Asimismo, Fonfrías informó que la aseguradora cuenta con 1,072 centros afiliados, que son los prestadores de servicios, y 5,345 médicos afiliados a la ARS.

“Nuestro norte es tomar el médico como nuestra marca estratégica, nuestro vínculo estratégico para nosotros llegar hacia lo que buscamos en esta gestión”, indicó.

“Y dar tranquilidad, sobre todo a los afiliados que tenemos, en que nuestros servicios poco a poco van a mejorar en cuanto a la atención, en cuanto a esa llamada cuando se hace para nosotros poner los pacientes. Estamos haciendo todos esos cambios para que esas autorizaciones sean en el momento y no tengan que esperar”, agregó.

La doctora explicó que estar al frente de esta institución y forjar esos cambios propuestos es uno de los mayores retos que ha enfrentado. Destacó que anteriormente ocupó el cargo de directora de gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar por siete años.

También fue directora de la Región Metropolitana, a la que corresponden 34 hospitales, 24 centros diagnósticos y 305 de primer nivel de atención. Así también, informó que trabajó de la mano de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en las redes integradas de los servicios de salud.

Entrevista a Mirna Fonfrías directora ejecutiva de la ARS CMDJosé Alberto Maldonado

Fonfrías fue juramentada en diciembre de 2025 como nueva directora ejecutiva de la ARS CMD por el actual presidente del gremio médico, Luis Peña Núñez, en cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva Nacional y el Consejo de Administración de la aseguradora.