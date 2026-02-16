Médicos preocupados por casos de meningitis en el país

Al menos tres casos confirmados, entre ellos un fallecimiento, y varios casos sospechosos de enfermedad meningocócica se han detectado en el país desde diciembre del año pasado a la fecha, lo que está generando gran inquietud entre especialistas, sobre todo de infectología, debido a su alto nivel de contagio y mortalidad.

Dentro de los casos confirmados, según datos a los que tuvo acceso Listín Diario, figura una paciente de 23 años, sin enfermedad previa, que empezó con un cuadro inicial de gripe y posteriormente presentó manchas en la piel y síntomas neurológicos, terminando con diagnóstico de meningococo, provocada por la bacteria Neisseria meningitidis. El caso ocurrió en San Cristóbal en la segunda semana de enero de este año.

Mientras en la última semana de enero, en Santiago, un hombre mayor de 50 años fue ingresado con cuadro neurológico y fue confirmado con meningococo.

Entre médicos también circulan varios casos sospechosos en niños fallecidos por cuadros que son diagnosticados como virales, pero con características clínicas similares a meningococo, algunos de ellos registrados en Villa Tapia, San Francisco de Macorís y el más reciente confirmado en un hospital de Santo Domingo.

Entre los síntomas iniciales de meningitis están la fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en la nuca o cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y confusión, y en caso de meningococemia a estas manifestaciones se les agregan dolor muscular, manos y pies fríos, sueño, escalofríos y sarpullido o manchas rojas o moradas en la piel.

creen es mayor número

Aunque en el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública correspondiente a la semana número 4, que recoge reportes hasta el 31 de enero pasado, se notificaron 3 casos confirmados, entre ellos un fallecimiento, por enfermedad meningocócica, entre médicos especialistas, que prefieren mantener su nombre en anonimato, se habla de que ese número es mayor.

Afirman que, aunque clínicamente corresponden a meningococo, no han podido ser confirmados debido a dificultades y fallos en el método de diagnóstico, porque cuando el caso sospechoso se registra en el interior del país, se toman muestras de cultivos, y las mismas deben ser trasladadas a Santo Domingo al Laboratorio Nacional Dr. Defilló o al hospital Robert Reid Cabral, lo que genera mayor contratiempo y pérdida de tiempo.

No obstante, manifiestan estar preocupados porque el meningococo es una bacteria que debe llamar a las autoridades a estar más alertas, ya que es altamente contagiosa y mortal, sobre todo en personas inmunocomprometidos, además de que los procesos respiratorios predisponen a que las personas que tienen la bacteria, que por lo general vive en las fosas nasales, puedan hacer la infección.

la enfermedad

Según definiciones médicas, la meningitis es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, provocada por virus, bacterias u hongos, mientras el meningococo o Neisseria meningitidis es una bacteria que causa la meningitis meningocócica, que es una forma grave de infección bacteriana que también puede provocar infección en la sangre.

El boletín epidemiológico 52, de cierre del año 2025, recoge un total de 35 casos confirmados y 17 muertes por enfermedad meningocócica en diferentes puntos del país, mientras el 2024, concluyó con 10 casos y tres muertes por esa causa.

comunicado de infectología

En un comunicado emitido el miércoles pasado por la Sociedad Dominicana de Infectología bajo el título “A propósito de la circulación de infecciones respiratorias en el país: prevención oportuna para evitar complicaciones graves”, en uno de sus párrafos la entidad médica destaca preocupación sobre los casos de meningitis.

Señala que en las últimas semanas también se han notificado casos de meningitis, incluyendo algunos asociados a meningococo. “Si bien estos eventos no representan una situación de alarma nacional, sí nos recuerdan que ciertas infecciones pueden evolucionar rápidamente y comprometer la vida si no se identifican y tratan a tiempo”.

Por ello, agrega el comunicado, reiteramos las siguientes recomendaciones: mantener al día los esquemas de vacunación, incluyendo influenza y otras vacunas indicadas según edad y condición de riesgo; acudir tempranamente a evaluación médica ante fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, alteración del estado de conciencia o deterioro general; evitar la automedicación, especialmente el uso de antibióticos sin prescripción médica, ya que no tratan infecciones virales y contribuyen a la resistencia antimicrobiana.

También, mantener medidas básicas de prevención como higiene de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar contacto cercano si se presentan síntomas respiratorios.