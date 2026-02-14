Endocrinólogos alertan sobre venta ilegal de medicamentos e intrusismo

La Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN) expresó su preocupación ante la comercialización ilegal de medicamentos de última generación, como los agonistas del receptor GLP-1, los cuales —según advirtió— están siendo vendidos sin prescripción médica, falsificados o introducidos de manera irregular al país.

El presidente de la entidad, Willians De Jesús Salvador, hizo un llamado a los especialistas a indicar exclusivamente fármacos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, tras detectar productos en presentaciones irregulares que se ofertan en el mercado negro a altos costos.

Asimismo, al dirigirse al presidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Peña Núñez, el especialista advirtió sobre el crecimiento del intrusismo profesional, señalando la aparición de supuestos “hormonólogos” sin acreditación formal en endocrinología ni pertenencia a la sociedad científica.

En ese contexto, anunció que SODENN emitirá un comunicado oficial y gestionará ante las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para que únicamente endocrinólogos debidamente certificados puedan prescribir y autorizar estos tratamientos.

52 años de trayectoria

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del 52 aniversario de SODENN, fundada el 12 de febrero de 1973 por un grupo de médicos visionarios encabezados por los doctores Sócrates Mañón Alcántara y Antonio Zelman Geara.

Durante el acto conmemorativo, la entidad reconoció a tres pilares de la especialidad, como son el doctor Antonio Selman, la doctora Corina De Jesús y el doctor Yulino Castillo, por sus aportes al desarrollo de la endocrinología en el país.

En su intervención, De Jesús Salvador resaltó los principales hitos institucionales, entre ellos la consolidación académica de la especialidad, la realización de congresos científicos, publicaciones especializadas y el fortalecimiento de su estructura organizativa.

Como parte de la celebración, anunció la creación de dos nuevos galardones: el Premio Nacional de Investigación en Endocrinología “Dra. Corina De Jesús”, que será entregado en el Congreso Nacional de Endocrinología y Nutrición 2027, y el Premio Nacional de Investigación en la Diabetes “Dr. Antonio Selman”.

Este año, por consenso, el Premio Nacional de Investigación en la Diabetes “Dr. Antonio Selman” será otorgado al doctor Jaime Davidson, en el marco del Curso Davidson-Mestman Dominicana, que se celebrará por primera vez en República Dominicana.