SNS instalará más camas para salud mental

Como parte del recién lanzado Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció que este fin de semana serán habilitadas 30 camas adicionales para atención a crisis de salud mental en seis hospitales provinciales del país.

Con estas nuevas incorporaciones, la Red Pública de Servicios de Salud pasará de 137 camas disponibles a un total de entre 167 y 170, destinadas a la atención de pacientes con crisis de salud mental.

El titular del SNS destacó que es un compromiso del Gobierno que cada hospital provincial y regional cuente con un área especializada en salud mental.

Precisó que actualmente existen 18 hospitales integrados con unidades de salud mental y que próximamente se sumarán seis centros más, los cuales aportarán las nuevas 30 camas.

“En dos o tres días vamos a tener entre 167 y 170 camas listas, porque ya están habilitadas en esos hospitales regionales. Queremos garantizar inclusión y disponibilidad, incorporando de dos a seis camas en todos los hospitales provinciales y regionales, hasta cumplir la meta trazada por el presidente de la República. Posteriormente, esto nos permitirá aumentar entre 400 y 500 camas en todo el sistema”, explicó Landrón.

El funcionario subrayó que la salud mental es una problemática que afecta directamente a las familias dominicanas y que, por ello, el Gobierno ha decidido priorizarla dentro de sus políticas públicas.

“Queremos tratar a las personas a tiempo, darles seguimiento en su entorno y evitar que lleguen a una crisis que requiera hospitalización. Nuestra meta es que, al fortalecer la atención comunitaria, en el futuro disminuya la necesidad de ingresos”, señaló.

Landrón explicó que las nuevas unidades de crisis contarán con psiquiatras, psicólogos, orientadores y personal especializado, garantizando una atención integral y oportuna, sin necesidad de referir a los pacientes a Santo Domingo u otras provincias.

Finalmente, reiteró el compromiso del SNS de acercar los servicios de salud mental a las comunidades, asegurando que cualquier persona que lo necesite pueda recibir atención cerca de su entorno familiar, como parte de una respuesta integral y humana a una problemática que afecta a nivel mundial.