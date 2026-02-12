El número de partos sigue en descenso en hospitales en República Dominicana

Los hospitales de la red pública registraron en enero pasado 7,904 partos, unos 1,683 menos que los atendidos en el mismo mes del 2025, para una reducción de -21.3%.

Mientras con relación a la población de parturientas haitianas que se atiende en las maternidades del país, la reducción fue mucho mayor, superando el -63.1%, al pasar de 3,023 registrados en enero de 2025 a 1,114 en enero de este 2026.

Esto representa una reducción absoluta de 1,909 partos en enero de este año en comparación a enero de 2025, y una disminución de -63.1%.

Esta drástica reducción, las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) la asociación a los resultados del Protocolo Migratorio en Hospitales Públicos que inició a partir del 21 de abril del 2025, como parte de las 15 medidas de políticas migratorias puestas en marcha por el Gobierno dominicano en abril del año pasado.

Los datos están contenidos en el análisis de la Variación Interanual de Partos de Haitianas en la Red Pública del SNS enero 2025-enero 2026.

Por otro lado, los partos de haitianas representaron el 38.2% del total de los registrados en 2025, mientras que en 2026 pasaron a un 17.9%, para una reducción interanual de -53.1%.

mortalidad materna

Mientras con relación a la mortalidad materna, desde el primero al 24 de enero de este año, el sistema nacional de vigilancia epidemiológica registra 4 muertes maternas, dos de nacionalidad dominicana y dos haitiana.

En la última semana, la provincia de San Cristóbal notificó un caso de muerte materna intrahospitalaria, correspondiente a una femenina de 41 años de edad.

La muerte materna se define como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2026 en la semana 3 se registró 1 muerte lo que representa una disminución en el número de muertes en relación a la misma semana del año 2025, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud Pública.

durante 2025

Los registros del SNS indican que los hospitales de la red pública realizaron 16,877 partos menos durante el 2025, en comparación con los notificados en el 2024, registrándose la mayor reducción en parturientas de nacionalidad haitiana, con una disminución absoluta de 14,533 partos, con relación al año anterior.

De acuerdo a los registros de cierre de año del Repositorio del Servicio Nacional de Salud (SNS) el total de partos en la Red Pública pasó de 91,661 en 2024 a 74,784 en 2025.

Esto representa una disminución absoluta de 16,877 y una reducción de -18.41% en el 2025 en comparación con los registros de los hospitales de la red pública del SNS del 2024.

El informe destaca que en 2025 el total de partos de haitianas experimentó una reducción absoluta de 14,533 al pasar de 32,967 partos en hospitales públicos en 2024 a 18,434 en 2025 en los mismos establecimientos de salud.

Esto implica, de acuerdo al reporte, una disminución de un -44.08%.

Por otro lado, el reporte del SNS indica que los partos de haitianas representaron el 36.0% del total en 2024, mientras que en 2025 pasaron a un 24.6%, para una variación interanual de -31.67%.

Destaca que mientras en 2025 el total de partos disminuyó un -18.41%, los partos de haitianas disminuyeron un -44.08%.