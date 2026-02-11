Dida recibió 349 denuncias y quejas de pacientes en enero 2026

El titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, dio a conocer que durante el mes de enero esa institución recibió 349 denuncias y quejas de afiliados al sistema.

Mientras destacó que evitó más de RD$10 millones en cobros ilegales y exigencias indebidas a pacientes y sus familiares, como resultado de las intervenciones realizadas a través del programa "Ya no Estás Solo, la DIDA 24 Horas Contigo".

Precisó que este monto corresponde a gestiones realizadas dentro del referido programa y forma parte del acumulado de acciones desarrolladas desde diciembre a la fecha, período en el que la DIDA ha contribuido a evitar entre RD$63 millones y RD$70 millones en cobros indebidos dentro del sistema de salud, mediante procesos de mediación, verificación de cuentas y atención continua de denuncias a nivel nacional.

El titular de la DIDA explicó que estas intervenciones se originan tras la recepción de denuncias relacionadas con la retención de pacientes por cobros ilegales, exigencia de depósitos provisionales para otorgar altas médicas, cobros por encima de la cobertura del seguro y facturación de servicios aún no auditados.

Esas prácticas, explicó, contravienen el Plan de Servicios de Salud (PDSS) y las normativas que rigen el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Algunos casos

Entre los casos gestionados durante el mes de enero, citó el de una afiliada ingresada de emergencia por un evento cerebrovascular, cuya alta fue condicionada al pago de un monto superior a los RD$300,000, bajo el alegato de espera de validaciones administrativas.

Agregó que tras la intervención de la DIDA, el centro de salud aceptó la disponibilidad real de los familiares, permitiendo el egreso de la paciente con un pago significativamente menor, mientras continúa el proceso de auditoría de los servicios y medicamentos de alto costo.

Asimismo, mencionó el caso de otra afiliada con una hospitalización prolongada en cuidados intensivos, cuyo fallecimiento dio lugar a una exigencia económica millonaria para la entrega del cuerpo.

“Gracias a la mediación institucional, se logró que el prestador desistiera de la retención, permitiendo la entrega inmediata del cadáver y evitando un desembolso inicial superior a RD$1.9 millones, en tanto se valida la cuenta médica final”, explica.

“El denominador común de estos casos es la vulnerabilidad del paciente y sus familiares frente a exigencias económicas indebidas. Desde la DIDA intervenimos para asegurar que solo se pague lo que realmente corresponde como diferencia o por servicios no cubiertos, debidamente auditados, y nunca por cobros indebidos ni pagos por adelantado”, enfatizó Báez.

En ese sentido, aclaró que, una vez validadas las cuentas médicas, la DIDA orienta a los afiliados sobre su responsabilidad de cumplir con los acuerdos de pago establecidos con los centros de salud, siempre que dichos montos correspondan efectivamente a diferencias reales y no a prácticas contrarias a la ley.

El funcionario reiteró que ningún centro de salud puede condicionar la atención médica, el alta hospitalaria ni la entrega de un cadáver al pago previo de montos no auditados, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la DIDA, recordando que el programa DIDA 24 Horas Contigo mantiene disponibilidad permanente en todo el país.

Finalmente, aseguró que la institución continuará fortaleciendo sus labores de supervisión, mediación y acompañamiento, con el compromiso de proteger los derechos de los afiliados y garantizar un acceso justo y oportuno a los servicios de salud, conforme a la ley.