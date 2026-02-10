Hospitalizaciones en niños se mantienen en rangos esperados en 2026

Se mantiene dentro de los parámetros normales el ingreso de pacientes menores de edad, según informaron las autoridades médicas del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras y el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, tras ofrecer un balance sobre los ingresos en lo que va de año.

En el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, las autoridades informaron que de todos los pacientes ingresados, en la mayoría de los casos, las causas de atención han estado relacionadas con afecciones respiratorias.

Mientras, el director del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, Joselin Valdez, explicó que los ingresos de menores de edad en el centro son reducidos a causa de que se trata de un establecimiento que se especializa principalmente en la atención de pacientes adultos.

En el Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se informó además, que no se ha registrado un aumento significativo en los ingresos y que estos se mantienen dentro del rango normal esperado para la temporada.

Asimismo, el director del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras señaló que en ese centro “no manejamos una gran cantidad de pacientes pediátricos. Se puede ingresar uno o dos menores al día, generalmente por fracturas de huesos largos, que es lo que tratamos. Cuando se trata de traumas más complejos, los referimos a otros centros especializados”, indicó.

El doctor Valdez dijo que los pacientes menores que llegan al centro mayormente son atendidos inicialmente y luego trasladados al hospital Infantil Robert Reid Cabral o al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, dependiendo de la complejidad del caso.

Destacó que el hospital mantiene su funcionamiento de manera continua, incluso durante los fines de semana y en horarios nocturnos. “Este hospital no se detiene. Aquí siempre hay personal dando respuesta a la ciudadanía, no importa la hora ni el día”, aseguró.

Sobre las horas donde más transcurren los ingresos explicó que estos se concentran mayormente en horas nocturnas y corresponden, en su mayoría, a pacientes adultos, por lo que no ha sido necesario habilitar áreas adicionales para menores.

Las autoridades de ambos centros reiteraron su compromiso de continuar ofreciendo atención oportuna y de referir los casos a los hospitales correspondientes, garantizando así una asistencia adecuada a la población pediátrica.