Leonel Fernández afirma que la estabilidad de Haití depende de consolidar el CPT

Ante el vencimiento del plazo del Consejo Presidencial de Transición (CPT) en Haití este sábado, el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, indicó a LISTÍN DIARIO que la permanencia en el poder del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, garantiza posibilidad de realizar elecciones democráticas en el transcurso de 2026.

“Ya se sabe que se queda el Primer Ministro, quien busca consolidar el Consejo Presidencial Provisional; sin eso, no habría estabilidad ni elecciones este año. Es un tema fundamental”, afirmó el exmandatario.

Fernández ofreció estas declaraciones durante un almuerzo con industriales y comerciantes de la región norte, organizado por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS).

En el evento, el líder político valoró la transformación estructural de la República Dominicana en las últimas décadas, aunque señaló retos pendientes.

“La próxima gestión debe resolver de una vez por todas el problema eléctrico, no solo por el impacto en la población, sino porque resta competitividad al país”, sostuvo Fernández, proponiendo la creación de grupos de trabajo innovadores para abordar los problemas nacionales.

Agenda internacional y local El expresidente también se refirió a su reciente reunión con la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos.

El encuentro, desarrollado en las instalaciones de Funglode, duró aproximadamente dos horas y abordó temas de relaciones bilaterales, cultura y estabilidad regional.

Como parte de su agenda de fin de semana, Fernández encabezará la inauguración de un nuevo local de la Fuerza del Pueblo en la avenida Las Carreras y participará en múltiples juramentaciones en municipios como Licey al Medio, Santiago Oeste y Baitoa.

Asimismo, asistirá a la puesta en circulación de una obra de Radhamés Jiménez Peña en el Hotel Matum y sostendrá encuentros con los sectores cooperativistas y de provisiones (AMAPROSAN).