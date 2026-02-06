Remueven al director del Hospital Salvador B. Gautier

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, removió este viernes al director del Hospital Salvador Bienvenido Gautier, doctor Armando José Holguín Núñez, en una de sus visitas a los hospitales pertenecientes a la red pública.

“En el día de hoy, también aquí, nosotros estamos removiendo al director y en las próximas horas vamos a colocar otro director con su equipo, con la finalidad de poder garantizar también la limpieza, la higiene y la circulación de camas de cada uno de los diferentes pacientes que nosotros tenemos”, declaró Landrón.

“No porque usted no tenga los recursos necesarios, usted tiene que tener ninguna área que no se cumpla un protocolo de seguimiento y de movimiento de cada uno de los pacientes”, agregó.

Holguín fue juramentado como director del hospital de tercer nivel de atención en mayo de 2023 por el titular del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz.

En ese entonces, sustituía al doctor Miguel Ángel Geraldino Oller, quien estaba en vía de pensión tras una gran trayectoria en el sistema de salud.

En los últimos meses, el hospital ha sido escenario de múltiples denuncias por supuesta inseguridad y protestas tanto médicas como del personal de enfermería.

Más de 650 millones para remozamiento

En septiembre de 2025, el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció el plan de remozamiento para este centro médico con una inversión de más de 650 millones de pesos, para intervenir “áreas críticas” como la emergencia, quirófanos, la climatización, iluminación y mobiliario clínico.

Fachada del hospital Salvador B. GautierFuente externa

En esa ocasión, informó que la inversión también involucraba el remozamiento de habitaciones y baños, que, como se pudo constatar en ese entonces, estaban sin el debido acondicionamiento y las sillas, camillas, puertas y plafones lucían oxidados.

Según habría informado Lama, el proceso de licitación se realizó en el mes de octubre de 2025, y para el pasado mes de enero de 2026 se haría la adjudicación, para que en los próximos meses de marzo a abril se diera inicio a los trabajos de construcción y hacer la entrega de la obra culminada en el primer cuatrimestre de 2027.

Inversiones al Gautier

Desde su creación, hace más de 70 años, el hospital ha recibido una inversión superior a los RD$300 millones, destinados principalmente a la compra de equipos médicos y camas; así lo comunicó el director de Cardiología del hospital, Fulgencio Severino, en unas declaraciones ofrecidas a principio del año 2025.