Cemdoe abre nuevos servicios enfocados en el seguimiento a sus pacientes

El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe) dio un paso significativo en sus servicios y formalmente desde el pasado 19 de enero funciona como un centro hospitalario, con la apertura a nuevas áreas de atención.

Cemdoe habilitó entre sus espacios una unidad de emergencias, servicios de hospitalización, quirófanos de alta complejidad, unidad de cuidados intensivos (UCI), sala de hemodinamia y servicios diagnósticos ampliados.

El centro tiene en planes también dos fases de expansión adicionales para completar su proyecto, de las cuales una finaliza en marzo, donde serán adicionadas 17 camas y la segunda fase que termina en julio, completando un total de 43 camas.

“En Cemdoe buscamos brindar una atención de calidad, segura y humana basada en protocolos clínicos y evidencia clínica que sustente la toma de decisión de los profesionales”, expresó la directora de mercadeo y comunicaciones del centro, Monika Harel, sobre necesidades del sistema de salud que procuran suplir al abrir las nuevas áreas médicas.

Harel expresa que, este nuevo proyecto, supone darles a los pacientes un cuidado de 360 grados, debido a que, para antes de llevar a cabo estas remodelaciones solo podían brindar la atención que el paciente necesitaba en el momento.

Esto implicaba que sintieran la ausencia de esa atención necesaria para poder transmitir tranquilidad a los pacientes al igual que un cuidado integral.

“Si un paciente requiere una cirugía de alta complejidad o presenta alguna emergencia a mitad de la noche, donde usualmente todo el mundo tiene miedo, es importante saber que tienen un lugar a donde ir”, dijo la ejecutiva de Cemdoe.

Según Harel, tenían planes de hacer este proyecto hace aproximadamente 2 o 3 años, sin embargo, entre sus ideas también estaba el no interrumpir la operatividad diaria del centro, puesto que no querían que sus pacientes se sintieran en peligro por la realización de la obra, por ende, lo hicieron bajo los más estrictos protocolos de seguridad.

La mayor demanda

Uno de los espacios más necesitados por sus pacientes era el área de emergencias y, por esa razón, decidieron darle prioridad a esa demanda, al igual que al quirófano. Además, explicó que luego de esto llegaron las habitaciones, siendo esta la primera fase de la expansión, por lo que, en su apertura cuentan con 21 camas, emergencia y cuatro quirófanos.

Precios asequibles

Harel señala que en Cemdoe brinda el paquete completo de seguridad y calidad basado en estándares internacionales de atención, asegurando que todo ese servicio se ofrece a tarifas muy asequibles, puesto que en el centro recibe desde planes básicos de seguro en adelante.

“Nosotros sí creemos que el dominicano puede tener acceso a una atención de calidad, segura y con los mismos estándares internacionales con su plan básico de salud”, afirmó.

¿Cómo funciona el área de emergencia?

Cemdoe cuenta con una sala de emergencias dividida por prioridad de atención, según la gravedad o condición clínica que presenten los pacientes, mientras el equipo médico se encarga de definir en cuál escala debe ir cada quien.

“Nuestra unidad de emergencias tiene una escala internacional de triaje, que clasifica las emergencias o urgencias del 1 al 5, siendo la 1 y 2 aquella donde la vida está seriamente en peligro, la 3 son las urgencias y luego están 4 y 5, que son aquellas de menor complejidad o que pueden ser atendidas de manera ambulatoria”, explica Harel.

La directora de mercadeo y comunicaciones del centro explica que cuentan con un área enfocada en monitorear la calidad transversal de todos los servicios que ofrecen, partiendo de la mirada de Joint Commission International (JCI), una organización líder mundial en acreditación de centros sanitarios.

Asimismo, destaca que automáticamente los pacientes salen de su consulta o servicio y se cierra el récord, se les envía una encuesta de satisfacción a través de un correo electrónico donde el cliente explica cuáles servicios le gustaría recibir.

De esta forma obtienen información de más de 165,000 pacientes que tienen activos actualmente, detectando así cuáles son las dolencias y cómo mejorarlas. Es por esto que han cumplido con su meta de atención al cliente, adquiriendo durante cinco años consecutivos un 85% de valoración en el índice que mide este aspecto, identificado como “NPS”.

“Las críticas más que críticas para nosotros son oportunidades de mejora. Nosotros recopilamos todas las quejas, incluso no solamente de las encuestas, sino todo lo que nos llega a través de redes sociales… Se consolida en una plataforma que le da seguimiento”, detalla.

Expectativas

“Espero que esto de pie a que no solo Cemdoe lo haga, sino a que otros más se animen a montarse en estas acreditaciones internacionales y protocolos. Que todos empecemos a medir el NPS de nuestros pacientes porque se lo merecen”, resalta.

Harel espera que este solo sea el inicio del crecimiento de Cemdoe y que como centro hospitalario puedan garantizar una salud de calidad digna, humana y accesible.

Aunque sabía que el centro iba a convertirse en un referente, no obstante, de manera orgullosa expresa que no esperaba que a día de hoy Cemdoe contaría con todo lo que ha podido lograr.

“Cemdoe para el público significa un hogar humanizado que me cuida. Un sitio donde todo el mundo te cuida, desde el que está en el parqueo, la señora que está en el baño, el seguridad del piso, hasta el doctor. Todo el mundo te cuida”, declaró Harel.