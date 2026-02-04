INCART llama a fortalecer la detección temprana y atención humanizada en Día Mundial contra el Cáncer

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) realizó un panel multidisciplinario en el que reafirmó su compromiso con la detección temprana, la atención integral y el trato humanizado como pilares para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes oncológicos.

La doctora Bianny Rodríguez, directora del INCART, destacó que la institución mantiene un firme compromiso con la atención integral del paciente oncológico, combinando el acceso a los recursos médicos con un enfoque humano y cercano. “Nuestro compromiso es que cada paciente reciba los recursos médicos que necesita, pero también un trato digno y empático desde su llegada al centro”, expresó.

El encuentro, desarrollado bajo el lema internacional “Unidos por lo Único”, reunió a especialistas de diversas áreas que coincidieron en que el cáncer va más allá del diagnóstico clínico y afecta profundamente a las familias. Durante el panel se resaltó la importancia de un abordaje centrado en la persona, con información clara, acompañamiento continuo y respeto por la dignidad humana.

Desde el área diagnóstica, la doctora Mariel Pacheco, patóloga del centro, explicó que los avances en medicina de precisión permiten identificar alteraciones genéticas específicas en los tumores. “Hoy podemos ofrecer tratamientos dirigidos según el perfil molecular del cáncer, lo que hace la terapia más efectiva y personalizada”, señaló, destacando que el instituto ya realiza pruebas especializadas como inmunohistoquímica y estudios moleculares en el país.

La doctora Ivette Rodríguez, encargada de oncología, enfatizó que la detección temprana continúa siendo el factor más determinante para mejorar la supervivencia.

“Un diagnóstico en etapas iniciales reduce la necesidad de tratamientos agresivos y aumenta el tiempo libre de enfermedad”, puntualizó, al insistir en la importancia del seguimiento médico continuo.

Durante el panel, moderado por la doctora Ircania Castillo, coordinadora de Educación a los Usuarios, también se abordaron aspectos clave como el cáncer infantil y la necesidad de identificar señales de alerta a tiempo.

La doctora Wendy Gómez García, gerente del área oncopediátrica, exhortó a padres y cuidadores a prestar atención a síntomas como fiebre persistente, dolores óseos sin causa aparente o masas de crecimiento rápido, al advertir que la detección oportuna puede marcar la diferencia.

Por su lado, el doctor Manuel Escarramán, director del departamento médico y cirujano oncólogo, junto a la doctora Ángela Guzmán, del área de cuidados paliativos, coincidieron en que el manejo del cáncer debe ser integral y multidisciplinario. “Siempre hay opciones para tratar la enfermedad o mejorar la calidad de vida del paciente”, afirmaron, reiterando el llamado del INCART a realizar chequeos médicos periódicos y cumplir con las citas diagnósticas.