Villa Mella tiene 10 años esperando terminen hospital municipal

Hace más de una década que el personal sanitario y la comunidad esperan por la terminación del Hospital Municipal Materno Infantil de Villa Mella.

Actualmente, el centro médico funciona en tres edificaciones: una que pertenece al Estado y dos que son casas alquiladas en las que se prestan servicios de vacunación, consultas y otros.

La inversión mensual en los alquileres de estas viviendas asciende a los RD$180 mil pesos: por una se paga RD$115 mil y por la otra RD$74 mil, según informó el director del centro hospitalario, doctor Dimas Tejada.

Tejada aseguró que, a pesar de la distribución del centro y de operar en “condiciones un poquito difíciles”, el hospital de segundo nivel presta los servicios de manera correcta y adecuada.

Resaltó que, hasta el momento, las autoridades no tienen fecha para concluir la construcción, pero que figura entre los hospitales que pretende remozar el Servicio Nacional de Salud (SNS).

“Teníamos fecha para ahora, para enero, pero al hacerse el cambio de dirección del Servicio Nacional de Salud, el nuevo director Julio Landrón tiene que reunirse con los directores de áreas y la Metropolitana y la Regional Ozama para continuar discutiendo el caso y evaluar bien lo que se va a hacer”, explicó.

Tejada explicó que esa construcción fue iniciada con el propósito de que fuese un centro diagnóstico de atención primaria; sin embargo, la comunidad optó porque se construyera un hospital de segundo nivel, por lo que requiere de una adecuación y reestructuración para que opere de acuerdo a lo requerido.

Pacientes en una de las áreas de servicios donde funciona parte del hospital municipal de Villa Mella.José Alberto Maldonado

Durante el recorrido por las instalaciones, a pesar del hacinamiento y aunque no se evidenció una higiene crítica, las infraestructuras sí requieren de mantenimiento en el tema de pintura, corrección de filtraciones y cambio de mobiliario.

Tras visitar el laboratorio, las bioanalistas del centro médico denunciaron temer por su vida debido a las incesantes filtraciones en el área, mientras ellas trabajan con equipos eléctricos.

“La máquina y todo eso se llena de agua y, como trabajamos con electricidad, tenemos miedo de electrocutarnos. Tenemos como doce años esperando al edificio de al lado a que nos lo entreguen”, dijeron.

“Hemos luchado bastante; la prensa vino una sola vez, siempre vienen del Servicio, de la Regional y tienen conocimiento, pero no han podido hacer nada. Siempre hacen un levantamiento, hacen muchas fotos y más nada”, expresó Nelly Rosario, encargada del laboratorio.

Asimismo, indicaron que alrededor de catorce bioanalistas laboran en el lugar y el espacio en el que se desenvuelven es muy reducido y no les alcanza para colocar los equipos.

“No aumentamos la cartera (de servicios) porque no tenemos espacio. Incluso aquí hacemos cruce sanguíneo y no podemos hacerlo porque no tenemos espacio”, expresó Rosario.

También explicaron que las filtraciones se deben a fallos estructurales, ya que incluso cuando no llueve, continúan las goteras.

“Hay mucha agua y mucha humedad, pero no es necesariamente porque llueva. Parece que es algún problema de la infraestructura o problemas de algún tubo por ahí; no es necesariamente que llueva. No está lloviendo y las goteras siguen cayendo. Están buscando solución y, cuando viene a ver, el agua coge por otro lado. Se le han hecho algunos arreglitos, pero todo eso es hongo”, agregó.

Respecto a las viviendas donde funciona parte del hospital, una de ellas está en remozamiento, precisamente donde se prestan los servicios de vacunación para niños, exponiéndolos al polvo y a partículas de arena que se levantan con la brisa.

7 mil atenciones

El centro de salud brinda atenciones médicas a siete mil pacientes mensuales y cuenta con diez especialidades médicas, entre ellas medicina familiar, nutrición, geriatría, ginecología, pediatría, neumología, diabetología, cirugía general y dermatología. En el mismo laboran 48 enfermeras y 111 médicos.

Actualmente, maneja un presupuesto mensual de RD$800 mil pesos y adeuda un monto de diez a nueve millones de pesos, señaló el doctor Tejada.

enfermedades más comunes

La coordinadora médica e infectóloga del hospital, doctora Marisol Lara, señaló que las enfermedades más comunes que trata el centro son los broncoespasmos en todas las edades, procesos gripales, influenza, procesos febriles en niños de un año y enfermedades diarreicas agudas.

Respecto a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), la coordinadora del programa, licenciada Moreno, informó que asisten alrededor de 20 pacientes mensuales con este tipo de infecciones.

Subrayó que la sífilis reporta la mayor cantidad de casos, principalmente en embarazadas jóvenes, seguido del VIH, que reporta de dos a tres casos, y de hepatitis C, uno y dos casos. “Muchas pacientes jóvenes embarazadas entre 16, 18, 20 y 23 años”, reveló.