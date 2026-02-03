Dermatólogos lanzan campaña que alerta sobre intrusismo en esa especialidad

La Sociedad Dominicana de Dermatología (SDD) lanzó la campaña “Tu piel no es un experimento”, una iniciativa de educación y concienciación dirigida a la población general.

El objetivo de la campaña es promover la seguridad del paciente y alertar sobre los riesgos del intrusismo en el cuidado de la piel, el cabello y las uñas.

La presidenta de la entidad, cirujana dermatóloga Betssy Hazoury, explicó que el intrusismo ocurre cuando personas sin formación médica ni aval profesional realizan actos propios de la dermatología.

Entre estos figuran el diagnóstico, la indicación de tratamientos y la ejecución de procedimientos estéticos o terapéuticos, incluidos los inyectables.

Durante el lanzamiento de la campaña, la presidenta de la SDD advirtió que en redes sociales y espacios no clínicos se ha normalizado sustituir la evaluación médica por recomendaciones virales.

Indicó que estas prácticas carecen de criterios clínicos y no garantizan la capacidad de prevenir, identificar o manejar complicaciones.

“La recomendación viral no reemplaza la evaluación médica. Que algo se vea bien no significa que esté bien hecho”, señaló Hazoury.

La entidad especializada reiteró que la dermatología no se limita a la estética y que los especialistas abordan de manera integral enfermedades inflamatorias, infecciosas, autoinmunes y lesiones cutáneas, además de alteraciones del cabello y las uñas.

“Cualquier intervención, debe basarse en evidencia científica, criterio clínico, trazabilidad de los productos, condiciones seguras y seguimiento profesional”, dijo.

Agregó que un manejo inadecuado puede provocar irritación severa, infecciones, cicatrices, manchas persistentes, caída de cabello agravada o daño en la lámina ungueal, además de retrasar diagnósticos oportunos.

Como parte de la campaña, la SDD difundirá contenidos educativos breves que invitan a verificar credenciales y hacer preguntas antes de iniciar tratamientos.

Entre los mensajes centrales figuran:“Si no hay aval médico, no hay seguridad”,

“Lo viral se va. La secuela se queda”, “Un ‘me funcionó’ no es una indicación”,

“Antes de inyectarte, pregunta quién te inyecta”.

Para redes sociales la campaña será difundida con la etiqueta # “Tu piel no es un experimento”

Con esta iniciativa, la Sociedad Dominicana de Dermatología hizo un llamado a la responsabilidad, exhortando a evitar la automedicación y a no someterse a procedimientos realizados por personal no calificado.

La campaña estará disponible en las plataformas digitales de la SDD, donde el público podrá acceder a orientaciones y recomendaciones para un cuidado seguro y basado en evidencia.