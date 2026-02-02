Más de la mitad de los casos de cáncer de ovario se detecta en etapa avanzada

En 2025, unas 16 mil 800 mujeres fallecieron de cáncer de ovario en América Latina y el Caribe, según estimaciones del Observatorio Global de Cáncer. En República Dominicana, la cifra más reciente registra 112 fallecimientos por esa causa.

A pesar de que este no es el cáncer ginecológico más común entre las mujeres, es una neoplasia que presenta una elevada mortalidad en el mundo, advierte el doctor David Gómez, Gerente médico de Uro-oncología de Adium Centroamérica y el Caribe.

Las proyecciones globales hablan de un incremento del 55% de casos nuevos al 2050, lo que se traduce en importantes desafíos para los sistemas de salud, sobre todo en la mejora de los métodos de detección y tratamiento.

“El Día Mundial contra el Cáncer es una fecha importante en el que hacemos un llamado a la concientización y a la acción ante una enfermedad que generalmente no presenta síntomas específicos temprano, dificultando su detección precoz”, expresa Gómez.

Agrega que, a diferencia de otros cánceres, en el de ovario no existe un tamizaje efectivo universal que permita detectar la enfermedad en etapas tempranas. En el mundo, el 58% de las pacientes son diagnosticadas con cáncer de ovarios en estadios avanzados de la enfermedad.

señales de alerta

Una distensión o hinchazón abdominal persistente, un dolor abdominal o pélvico continuo, la sensación de saciedad rápida al comer, la pérdida de apetito o urgencia de orinar o frecuencia aumentada, son síntomas inespecíficos que puede presentar la paciente.

Sin embargo, estos pueden confundirse con trastornos gastrointestinales o ginecológicos benignos.

“Si los síntomas son persistentes durante varios días o van incrementándose en intensidad, es importante realizar una evaluación médica completa. Por otro lado, la presencia de una masa pélvica detectada en un examen clínico o ecografía también orienta hacia la necesidad de descartar patología maligna”, detalla el especialista.

Subraya que un solo síntoma aislado no es un indicativo fiable de cáncer, por lo que la evaluación debe considerar patrones persistentes o progresivos.

Destaca que el camino hacia un diagnóstico de cáncer de ovario es complejo. Las pruebas iniciales pueden incluir un examen pélvico, marcadores tumorales para medir la cantidad de proteína CA-125 o una ecografía transvaginal para visualizar masas ováricas.

Aun cuando ha habido avances en las técnicas diagnósticas para detectar esta enfermedad, todavía existe un reto importante de diagnosticarlo en etapas tempranas.

En los años más recientes ha habido avances en la investigación de pruebas para la detección temprana de cáncer de ovario combinando biomarcadores y estudios de imagen. Igualmente, se han obtenido progresos en el uso de algoritmos que integran múltiples datos (biomarcadores + ecografía) para detectar la enfermedad.

“El reto sigue siendo encontrar una prueba de tamizaje efectiva universal, como, por ejemplo, la prueba de Papanicolau para detectar el cáncer cervicouterino.

La detección temprana podría tener un impacto en las tasas de curación de la enfermedad”, reconoce el doctor Gómez.

La Coalición Mundial contra el Cáncer de Ovarios ha hecho énfasis en la importancia de reducir el tiempo de diagnóstico de la enfermedad y en que haya acceso al mejor tratamiento posible para las mujeres; pero también subraya la relevancia de que estas conozcan su historia familiar y que puedan tener toda la información disponible sobre este tipo de cáncer.

A través de un estudio realizado por la Coalición Mundial contra el Cáncer de Ovarios y la Sociedad Internacional del Cáncer Ginecológico se descubrió que solo una de cuatro mujeres había escuchado sobre el cáncer de ovario y tenía algún conocimiento al respecto, antes de haber sido diagnosticada.

Con respecto a la ruta y el tiempo de diagnóstico, la investigación “The Every Woman Study” encontró que el tiempo medio desde que aparecen los síntomas hasta que accede al tratamiento es entre 3 y 11 meses en algunos países.