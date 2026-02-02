Accidentes y virus respiratorios en niños son las principales emergencias en hospitales del Gran Santo Domingo

Caídas por accidente, choques de motocicletas y enfermedades infantiles comunes como gripe, convulsiones asmáticas y aprieto de pecho, continúan siendo los principales motivos por los que familias acuden a hospitales públicos del Gran Santo Domingo, según se pudo constatar durante un recorrido por varios centros de salud.

En el Hospital Dr. Darío Contreras, especializado en traumas, los ingresos son mayormente por accidentes ocurridos tanto en las vías públicas como en el hogar.

Una señora, que prefirió no dar su nombre, acompañaba a un familiar ingresado en este centro de salud luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en motocicleta, que le ocasionó una fractura de fémur en una de sus piernas, un tipo de lesión que continúa siendo frecuente en este hospital.

Asimismo, expresó que su situación es grave y que está en la sala de operación.

En el mismo orden, otra madre que también prefirió omitir su nombre, acudió con su hijo a este centro de salud, tras sufrir una caída que le provocó un golpe en la parte trasera de la cabeza. Aunque el menor se encuentra estable, el impacto fue motivo suficiente para llevarlo a emergencia y realizarle los estudios correspondientes en estos casos.

Virus respiratorio

Mientras tanto, en la Maternidad de los Mina, un hospital especializado en atención integral de salud a la mujer y al cuidado pediátrico, la demanda se concentra en niños y niñas con condiciones que están asociadas a complicaciones respiratorias y al seguimiento médico de bebés que nacen prematuros.

Michelin, quien no quiso decir su apellido, una madre que acudió a este centro de salud, relató que su bebé de un mes de nacido permanece ingresado tras presentar convulsiones, aprieto de pecho y una afección respiratoria. El niño fue prematuro y ha requerido atenciones médicas constantes desde su nacimiento.

Otro caso observado fue el de una madre que llevó a su hijo de seis meses a la sala de emergencias tras presentar diarrea de color verde y un llanto persistente, signos que la alertaron sobre un posible problema de salud.

De acuerdo con las informaciones recopiladas en el centro, entre las principales causas de ingreso en la Maternidad de los Mina figuran niños con convulsiones asociadas a cuadros asmáticos, así como casos de gripe y fiebre, afecciones que afectan con mayor frecuencia a los infantes en edades tempranas.

Los casos documentados reflejan una realidad constante en los hospitales públicos, la atención de emergencias que van desde accidentes cotidianos hasta enfermedades infantiles comunes que, al agravarse, obligan a las familias a buscar atención hospitalaria inmediata.

Esas afecciones vuelven a poner sobre la mesa la importancia de la prevención, el seguimiento médico oportuno y el fortalecimiento de la atención primaria.