AILA refuerza vigilancia sanitaria frente a virus de la influenza y Nipah

Las autoridades sanitarias del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), activaron un protocolo de vigilancia especial como medida preventiva frente al aumento de casos de influenza en Puerto Rico y la alerta epidemiológica por un brote del virus Nipah detectado recientemente en la India.

La directora del Departamento de Salud en la terminal aeroportuaria, doctora Elizaida Mesa Matos, informó que se ha reforzado el monitoreo sanitario en los vuelos procedentes de San Juan, Puerto Rico, así como en vuelos chárter provenientes de distintos países, con especial atención a aquellos que puedan tener conexión con la India.

Mesa Matos explicó que estas acciones buscan detectar de manera temprana cualquier síntoma sospechoso en pasajeros y tripulaciones, en coordinación con las autoridades migratorias, aeroportuarias y de salud pública, siguiendo los lineamientos internacionales de prevención y control de enfermedades.

puerto rico

La medida se adopta luego de que el Departamento de Salud de Puerto Rico declarara una epidemia de influenza, tras registrar 3,131 nuevos casos entre el 11 y el 17 de enero, marcando la sexta semana consecutiva por encima del umbral epidémico.

Esta declaración permite a las autoridades boricuas acceder a fondos y reforzar la respuesta sanitaria ante el incremento sostenido de contagios.

la india

En paralelo, las autoridades sanitarias de la India emitieron una alerta epidemiológica tras confirmar un nuevo brote del virus Nipah, con al menos dos casos confirmados y cerca de 190 personas bajo vigilancia por haber tenido contacto con los infectados.

Este virus, considerado altamente letal, ha generado preocupación a nivel internacional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico que se transmite de animales a humanos principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos—, así como por alimentos contaminados o por transmisión directa entre personas.

La infección puede provocar desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %, y sin que exista hasta el momento tratamiento ni vacuna específica.

Ante este escenario, Estados Unidos también activó controles preventivos en sus aeropuertos, intensificando la vigilancia epidemiológica en pasajeros procedentes de zonas de riesgo, debido a la gravedad que han mostrado brotes anteriores del virus Nipah.

Las autoridades dominicanas reiteraron que, aunque no se han detectado casos sospechosos en el país, se mantendrá un monitoreo estricto y permanente en el AILA.

Esto, como parte del compromiso de proteger la salud pública y garantizar la seguridad sanitaria en uno de los principales puntos de entrada aérea de la República Dominicana.