Hospital Hugo Mendoza recibe máximo reconocimiento en el Premio Iberoamericano de la Calidad

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) se convirtió este jueves en la primera institución pública o privada de la República Dominicana en recibir el máximo reconocimiento en el Premio Iberoamericano de la Calidad, en la categoría Trayectoria Excelente, otorgado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), quienes reconocen la excelencia en la gestión institucional.

Este galardón se concede únicamente a organizaciones que han demostrado, a lo largo del tiempo, un firme compromiso con la excelencia en la gestión, tras superar exigentes procesos de evaluación a nivel nacional e internacional realizados por más de mil evaluadores de toda Iberoamérica.

El reconocimiento valida la solidez del modelo de gestión del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, su cultura de mejora continua y su impacto sostenible en la salud pediátrica del país.

Con este logro, el hospital se convierte además en la primera institución dominicana en recibir este premio en tres ocasiones desde su creación, consolidando una trayectoria de excelencia sostenida en el tiempo.

Solo tres instituciones en toda Iberoamérica han alcanzado la distinción Trayectoria Excelente, lo que convierte este reconocimiento en un verdadero premio “marca país”, capaz de proyectar internacionalmente el compromiso de la República Dominicana con la excelencia en la gestión pública y hospitalaria.

El HPHM se integra así a un selecto grupo iberoamericano junto a organizaciones como Porvenir S.A. (Colombia), República AFAP (Uruguay) y CENACE (Ecuador).

El reconocimiento fue entregado durante la XXVI edición del Premio Iberoamericano de la Calidad 2025 y la VI edición de los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrados en Madrid, España.

El galardón fue recibido por la directora general del hospital, doctora Dhamelisse Then, junto al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón; el administrador José Miguel Rodríguez y el encargado de Planificación y Desarrollo, Eric García,

Ocasión en la que el titular del SNS destacó los avances en los procesos de gestión hospitalaria, fortalecimiento institucional y mejora continua de los servicios de la red hospitalaria pública dominicana, evaluados bajo estándares internacionales de calidad y excelencia.

En ese mismo contexto, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, resaltó que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza constituye un reflejo del proceso de transformación que experimenta la Red Pública de Salud, al señalar que más de 100, de los 196 hospitales del país, avanzan actualmente bajo estándares de excelencia y calidad en la prestación de los servicios.

“Este reconocimiento es también un doble mérito, porque se trata de un hospital que asiste a la población más sensible del mundo, que es la niñez. Felicito a la doctora Dhamelisse Then y a todo su equipo por su liderazgo, entrega, dedicación y compromiso con la salud del pueblo dominicano.

Este modelo de gestión debe continuar fortaleciéndose y replicarse en otros centros de salud, mediante la implementación de buenas prácticas que garanticen servicios de calidad.

Agradecemos igualmente a la fundación FUNDIBEQ por su acompañamiento permanente y al presidente de la República Luis Abinader por la inversión que se realiza en los hospitales del sistema público de salud”, agregó el doctor Landrón.

De su lado, la doctora Dhamelisse Then expresó la trascendencia del reconocimiento: “Recibir el Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Trayectoria Excelente es un hito para la República Dominicana.

Es un logro país que confirma que la excelencia del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza no es un momento, sino una trayectoria.

Este galardón tan elevado pertenece a cada médico, a cada enfermera, a cada gerente, colaborador y servidor, no solo de nuestro hospital, sino de toda la República Dominicana.

Representa un reconocimiento internacional a la humanización de los servicios de salud, a la mejora continua, a la innovación, a los avances en la investigación científica y a la transformación digital del sector salud, siempre con el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes como eje central”.

Destacó además que la adopción del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la gestión ha sido clave para reducir indicadores vitales como la mortalidad infantil y neonatal, que hoy exhiben cifras históricas en la República Dominicana, con una contribución determinante del Hospital Hugo Mendoza.