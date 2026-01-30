Emiten alertas sanitarias en aeropuertos de EE.UU. por el Virus Nipah

Las autoridades sanitarias y de transporte de Estados Unidos han emitido alertas preventivas en varios aeropuertos internacionales del país tras el reciente brote del mortal virus Nipah reportado en India y la implementación de controles de salud en países de Asia.

Esta medida se enmarca en esfuerzos coordinados para reforzar mecanismos de detección y respuesta ante posibles riesgos de enfermedades emergentes.

Aunque no se han confirmado casos de Nipah en territorio estadounidense, las autoridades han reaccionado emitiendo alertas sanitarias y recomendaciones de viajes, informando a viajeros y operadores aeroportuarios sobre los signos y síntomas de la infección, así como sobre protocolos de reporte y aislamiento en caso de sospecha.

sobre el virus

El virus Nipah es un patógeno zoonótico con una alta tasa de mortalidad, estimada entre el 40 % y el 75 %.

El riesgo principal de transmisión se da a través del contacto con animales infectados —como murciélagos frugívoros o cerdos— y entre humanos en contactos estrechos, lo que ha motivado alertas internacionales de vigilancia sanitaria.

Algunas de las medidas preventivas sugeridas por agencias de salud son: refuerzo de la vigilancia en pasajeros que provengan de regiones afectadas o de alto riesgo y la valuación de síntomas respiratorios o febriles a la llegada.

Recordatorio de prácticas de higiene y consejos de salud pública para viajeros.

bajo radar de la oms

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que está monitoreando la situación y ha incluido al Nipah en su lista de patógenos prioritarios que representan una amenaza emergente para la salud pública global, junto con virus como el Ébola o Zika.

La razón no es solo su letalidad, sino la combinación de mortalidad alta, ausencia de vacunas y capacidad de transmisión persona a persona bajo ciertas circunstancias.

Asimismo, las agencias estadounidenses han enfatizado que, si bien el riesgo de una propagación significativa dentro del país es bajo, la coordinación entre autoridades sanitarias, aeropuertos y viajeros es crucial para mantener la seguridad pública y prevenir posibles importaciones del virus.