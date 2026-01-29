Hospitales defienden calidad de la atención que ofrecen a los pacientes

Los hospitales Vinicio Calventi y Francisco Moscoso Puello detallaron este miércoles, por separado, las intervenciones que se realizan en sus instalaciones y las que están en proceso de iniciar con el propósito de seguir mejorando y garantizando la calidad y seguridad de la atención que brindan a los pacientes.

En respuesta a publicaciones realizadas por Listín Diario sobre quejas de pacientes por las condiciones de higiene y deterioro que exhiben algunas áreas de servicios, la dirección del Hospital Doctor Vinicio Calventi señaló que el centro de salud se encuentra inmerso en un amplio proceso de remozamiento, modernización y fortalecimiento de sus servicios, al tiempo que garantiza un trato humano, digno y oportuno a los pacientes y usuarios que acuden diariamente a sus instalaciones.

Mientras, la dirección del Hospital Francisco Moscoso Puello informó que el centro de salud mantiene actualmente procesos de licitación para el remozamiento de diversas áreas que requieren de mejoras estructurales.

hospital calventi: trato humano

La dirección del Hospital Doctor Vinicio Calventi garantiza un trato humano, digno y oportuno a los pacientes y usuarios que acuden diariamente a sus instalaciones y reiteró que el centro de salud se encuentra inmerso en un amplio proceso de remozamiento, modernización y fortalecimiento de sus servicios.

El doctor José Alfaro, director del hospital Vinicio Calventi.Externa

El doctor José Alfaro, director del hospital, aclaró que las denuncias sobre supuestas deficiencias en materia de higiene y trato inhumano no se corresponden con la realidad actual del centro, asegurando que el personal de limpieza labora de manera continua para mantener las áreas asistenciales y administrativas en condiciones adecuadas, pese a los inconvenientes propios de una obra en ejecución.

Las reacciones salieron a relucir tras la publicación de un reportaje del LISTÍN DIARIO titulado “La humanización: un reto en el hospital Calventi”, en el que cuatro madres denunciaban deshumanización de los servicios médicos y poca higiene en las instalaciones del hospital.

En cuanto a las condiciones estructurales, el galeno explicó que el sistema sanitario y el drenaje pluvial fueron completamente intervenidos, incluyendo el acondicionamiento total de los baños y la sustitución de las lonas asfálticas, logrando eliminar las filtraciones que afectaban varias áreas del hospital.

Asimismo, informó que fueron puestos en funcionamiento tres ascensores modernos y dos plantas eléctricas de emergencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios, especialmente en áreas críticas como quirófanos, partos y cuidados intensivos, evitando interrupciones por fallas eléctricas.

El director también destacó la apertura de una moderna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como la remodelación de la sala de Rayos X, Emergencias, Recepción, Administración y otras áreas, las cuales han sido intervenidas de manera integral, elevando la calidad de los servicios ofrecidos a la población de Los Alcarrizos y zonas aledañas.

Finalmente, Alfaro agradeció la comprensión de los pacientes, familiares y del personal médico ante los inconvenientes temporales derivados del proceso de transformación del hospital, resaltando que estas mejoras forman parte del compromiso del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, y del Servicio Nacional de Salud (SNS), para garantizar una atención hospitalaria más digna, segura y eficiente.

moscoso puello: mejorará áreas

Asimismo, La dirección del Hospital Francisco Moscoso Puello informó que el centro de salud mantiene actualmente procesos de licitación para el remozamiento de diversas áreas que requieren de mejoras estructurales.

El centro médico explicó que “debido a su condición de hospital de referencia nacional y al alto volumen de pacientes que recibe, se trabaja de manera ininterrumpida en el mantenimiento y fortalecimiento de sus instalaciones, a fin de garantizar servicios de salud de calidad”.

Condiciones de una de las paredes del hospital Francisco Moscoso Puello.Externa

El trabajo periodístico relata lo presenciado por periodistas del LISTÍN DIARIO al recorrer las instalaciones de este hospital: se evidenció fallos estructurales y problemas de higiene.

Paredes manchadas, puertas de cristales rotas y oxidadas; áreas malolientes, cúmulo de basura, baños con moho y mugre, inodoros y lavamanos rotos, pasillos sucios, ascensores sin funcionamiento, plafones quitados, a medio quitar y oxidados fue la realidad que se percibió.