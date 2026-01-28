Neumólogos alertan por incremento de infecciones respiratorias y llaman a no subestimar síntomas

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax emitió este miércoles una alerta a la población y a los profesionales de la salud ante el incremento de infecciones respiratorias, al tiempo que reportó “casos leves” de Covid-19.

Las infecciones respiratorias están asociadas a la circulación simultánea de diversos agentes infecciones, entre ellos influenza A y B, virus sincitial respiratorio, virus de la parainfluenza, y la presencia de bacterias atípicas, explicó el gremio.

También informó sobre la circulación de una cepa de influenza A (H3N2), la cual “puede afectar con mayor gravedad a adultos mayores y personas con comorbilidades”.

“Los neumólogos del país hemos observado con preocupación la coexistencia de dos o más virus respiratorios en un mismo paciente”, indicó el gremio en un comunicado.

También han observado “la asociación de virus con bacterias atípicas, situación que está generando cuadros clínicos más severos, de mayor duración y con incremento del riesgo de complicaciones”.

Esa condición, explicó, afecta de manera especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades coexistentes, tales como cáncer, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, fumadores y pacientes inmunocomprometidos.

“Este aumento coincide con la temporada de circulación estacional de virus respiratorios, así como con cambios climáticos y una mayor interacción social”, informó el gremio.

La organización llamó a la población a no “subestimar los síntomas respiratorios”, aunque se presenten como una “gripe común”.

Exhortó a acudir oportunamente al médico para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso.

“Reiteramos que no debe practicarse la automedicación, ya que cada paciente requiere un manejo individualizado”. “Se debe buscar atención médica inmediata ante dificultad respiratoria, fiebre persistente, decaimiento marcado o empeoramiento de los síntomas”.