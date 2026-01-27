Ambulancias esperan hasta 24 horas por falta de camillas en el Cabral y Baéz en Santiago

Con el motor encendido, las luces apagadas y pacientes que podrían empeorar con el paso de las horas, permanecen las ambulancias estacionadas frente a la emergencia del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, de Santiago.

Mientras tanto, los pacientes que son trasladados allí tienen que esperar “que aparezca” una camilla para ser recibidos en la emergencia del centro de salud.

La escasez de camas en la emergencia del hospital, obliga al personal que labora en las ambulancias a permanecer con el paciente hasta que sea recibido.

El tiempo puede variar, pero aseguran que les ha tocado esperar incluso hasta más de 24 horas.

Listín Diario realizó una vigilancia por varios días consecutivos en las afueras de la emergencia del Cabral y Báez, pudiendo constatar hasta 5 unidades que van desde el Sistema de Emergencias del 911, la Cruz Roja y otras privadas, aguardando por horas, para ser recibidos y despachados hacia otros servicios.

Junto a la falta de camillas, se une otro factor que agrava la situación para el personal de las ambulancias y para los pacientes.

Una fuente de Listín Diario vinculada al sector salud, aseguró que existe un negocio con los pocos camilleros que tiene el hospital, quienes “alquilan” las camillas de la emergencia.

“Si tú llevas dinero aparece la camilla, si no llevas dinero, te quedas ahí”, indicó.

protocolo

El protocolo que sigue el personal que trabaja en la ambulancia, ya sea del 911 o de la Cruz Roja, indica que no pueden ni deben moverse del lugar hasta que su paciente sea recibido.

“Los médicos de la emergencia son los que tienen en sus manos la posibilidad o no de soltar las ambulancias”, indicó la fuente.

Esto implica que deben permencer allí, por horas inexactas, asegurando que les ha tocado incluso hasta por más de 24 horas.

Si solo son dos personas, se complica poder ir a comer o ir al baño, ya que uno debe permanecer siempre en el vehículo y otro con el paciente dentro de la emergencia.

Las camillas de las ambulancias son colocadas por turnos en el pasillo, con un miembro de la ambulancia a su lado, presionando para poder ser recibido.

“Si se vacía una camilla en la emergencia, nosotros presionamos para que nos reciban, porque si no, se olvidan de ti, puedes pasar el día entero esperando”, expresó un miembro del servicio de ambulancias, cuya identidad es resguardada por motivos de seguridad.

“Muchas veces llevamos a los pacientes y no tienen oxígeno en la emergencia. Uno trae el paciente, tomando el riesgo de venir rápido, y ellos lo dejan ahí en una camilla, a veces no le hacen ni caso al paciente”, indicó.

traslado

Personal de ambulancias explicaron a este medio que antes de llegar al Cabral y Báez con un paciente trasferido, el centro de salud hace la gestión primero, asegurándose que el hospital de tercer nivel tiene el espacio y las condiciones para recibirlo. Sin embargo, cuando llegan, no son recibidos de inmediato.

“Llaman primero, aquí te dicen que sí, que lo mandes y cuando uno llega, nadie está esperando. Saben que lo tienen que recibir pero no lo hacen”, puntualizaron.

“Yo estoy desde las 9:00 mañana con un paciente que traje de Navarrete, y ahora a las 12:30 de la tarde fue que le mandaron a hacer un estudio; pero no tienen quién lo lleve (refiriéndose a camilleros), ahorita hay que operarlo, se complica y se puede morir”, puntualizó.

solo en hospitales públicos

Aseguraron que esta situación se replica en la mayoría de hospitales públicos de Santiago y otras partes. En las clínicas privadas, lo máximo que una ambulancia puede esperar es media hora.

Asimismo, establecieron que la excepción se presenta solo en la maternidad del Hospital Presidente Estella Ureña y el Hospital Infantil Regional Universitario doctor Arturo Grullón, debido a que las embarazadas y niños siempre son prioritarios.