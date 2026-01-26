Enfermeras denuncian pluriempleo amenaza su salud

La secretaria general del Sindicato de Enfermeras, Aracelis Salas, aseguró que el pluriempleo está amenazando la salud de las profesionales de esta área y denunció la precariedad en la que operan algunos hospitales.

Asimismo, afirmó que las enfermeras dominicanas se sienten “maltratadas” debido a las exigencias y la falta de reivindicaciones por parte de las autoridades.

“Una cosa es que yo no reciba mis reivindicaciones y otra es que tú, como autoridad, me exijas tanto que yo me sienta aprisionada. Quieren modernizar la atención, eso lo vemos bien, muchas documentaciones, pero no sabemos cómo es que se calcula la dotación de personal porque tú me exiges más trabajo, pero con el mismo recurso humano”, expresó Salas en el programa televisivo Al Punto Vespertino.

Ante las exigencias de sus reivindicaciones al Gobierno dominicano, expresadas por medio de ruedas de prensa y huelgas, Salas expresó que “no le han prometido nada, pero tampoco le han cumplido”.

“Dentro de nuestras reivindicaciones, el Gobierno lo que ha hecho es parcialmente responder algunas cosas con la aplicación de pensiones, y lo del aumento salarial, no podemos decir que fue directo a enfermería, fue que se le aplicó a todo el personal asistencial del Servicio, entonces no fue a las enfermeras directamente: se le aplicó a los médicos, a los bioanalistas”, expresó.

Salas dijo que solo esperan que el Gobierno cumpla con los acuerdos y con lo exigido.

“Nosotros lo entendemos y siempre lo decimos, somos el pilar del sistema de salud; no hay una acción que no se realice en los hospitales en la que detrás no haya una enfermera y lo demás lo hemos demostrado”, aseguró.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó el viernes que, ante los múltiples reclamos realizados por los diferentes gremios de enfermería desde el año pasado, en demanda de una serie de reivindicaciones, el titular del SNS, Julio Landrón, sostuvo un encuentro con las referidas entidades gremiales, donde manifestó la preocupación del Gobierno por el bienestar laboral y la integridad de todos los colaboradores y especialmente los del área de enfermería.

El doctor Landrón destacó que dicho personal es el alma de cada centro de salud y aseguró que hará todas las diligencias necesarias para poder llevar sus demandas al presidente Luis Abindaerey y a la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña.

Director del SNS, Julio Landrón, se reúne con enfermerasFuente externa

“Debemos entender las limitaciones presupuestarias que tiene el país ante la no introducción o aprobación de una reforma fiscal; de todas formas, haremos los esfuerzos y las diligencias necesarias para que sus reclamos lleguen a los lugares de mayores decisiones”, manifestó el director ejecutivo del SNS.