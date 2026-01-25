¿Cuáles son las cirugías estéticas que están “en tendencia” en República Dominicana?

La cirugía plástica ha crecido a pasos agigantados en República Dominicana, y con este crecimiento también se ha incrementado la demanda de pacientes en búsqueda de operaciones estéticas.

Y uno de los procedimientos que más popularidad ha ganado es el explante mamario. Así lo afirmó la cirujana plástica Jhanna Soto, tras ser entrevistada por el LISTÍN DIARIO.

Pero, ¿qué es el explante mamario? Se trata del retiro de implantes de senos, un complejo proceso quirúrgico que no solo se limita a remover la prótesis, sino que también requiere técnicas adicionales para restaurar la forma natural del seno.

Soto atribuyó el interés en los explantes mamarios a la preferencia de muchas mujeres por un ‘look’ más natural.

“Hoy en día ahora las mujeres quieren estar muy naturales y ellas se quieren sacar los implantes por cualquier sea la razón, y uno tiene que auxiliarse de técnicas quirúrgicas para poder devolverle la feminidad, poder montarle su seno como estaba, pero en este caso sin implante”, afirmó.

La doctora también citó el contorno corporal, la abdominoplastía, lipoaspiración con transferencia, lipoaspiración de papada, blefaroplastia, lifting facial, injerto de grasa autóloga y cirugías mamarias son algunas de las otras cirugías estéticas en tendencia.

La especialista indicó que, aunque el contorno corporal sigue siendo uno de los procedimientos más solicitados, también ha aumentado el interés por cirugías faciales y por intervenciones que priorizan resultados menos artificiales.

ANTES DE OPERACIÓN

Soto subrayó que antes de tomar la decisión de realizarse cualquier procedimiento estético, el paciente debe identificar con claridad qué es lo que realmente le incomoda y asegurarse de que la motivación sea personal, y no producto de presiones externas o comparaciones.

La especialista detalló que un proceso quirúrgico seguro incluye una evaluación médica exhaustiva, con exámenes de laboratorio, estudios de imágenes y valoraciones por especialistas como cardiólogos, neumólogos y anestesiólogos, antes de que el cirujano otorgue la autorización final.

RECUPERACIÓN POSTOPERATORIA

Con la salvedad de que cada paciente y cada intervención quirúrgica es diferente, Soto recalcó que una recuperación exitosa depende del cumplimiento de las indicaciones médicas por parte del paciente.

También subrayó la importancia de que el paciente cuente con una red de apoyo, que incluya familiares o cuidadores, que colaboren con las actividades cotidianas y la higiene adecuada de las heridas.

Entre sus recomendaciones, la doctora resaltó que los pacientes deben respetar el reposo indicado, evitar movimientos innecesarios o cargar peso durante los primeros días, asistir a todas las consultas de seguimiento y cumplir con los masajes de drenaje linfático cuando corresponda.

Igualmente indicó que es necesario usar ropa de compresión según lo indicado y proteger las zonas intervenidas de la exposición al sol o al calor excesivo, factores que pueden favorecer infecciones u otras complicaciones.

Soto advirtió que el incumplimiento de estas orientaciones puede afectar de manera significativa los resultados finales de una cirugía, por lo que recomendó a los pacientes mantener comunicación constante con su equipo médico, a fin de aclarar cualquier duda durante la recuperación.