La niña Jaronny Rodríguez necesita trasplante de hígado urgente

Para Jaronny Rodríguez, un trasplante de hígado no es una opción, es una urgencia vital. Con la edad de un año, Jaronny lucha cada día por su vida luego de ser diagnosticada con atresia con subidas biliares.

La atresia biliar es una enfermedad hepática donde la bilis no logra llegar al intestino debido a que los conductos biliares están obstruidos.

Su madre, Yafreisi Rodríguez, explica que la menor necesita un trasplante de hígado urgente que no se realiza en República Dominicana.

Esto fue confirmado por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), por medio de un comunicado dirigido a la madre que relata lo siguiente: “el país no cuenta con un programa de trasplante hepático pediátrico de tipo vivo en menores de un año”.

“Ella necesita un trasplante de hígado de carácter urgente, que no lo hacen aquí en el país, lo hacen en Argentina y tiene un costo de $110,000 dólares”, aseguró Rodríguez.

Según los médicos, la enfermedad es congénita (desde el nacimiento) y se manifestó desde muy temprana edad.

“Ella nació con esa enfermedad, pero su primera reacción fue a los seis meses. Hizo un sangrado digestivo bajo”, dijo.

La situación médica se ha agravado con el paso del tiempo y la niña requiere procedimientos constantes. “Para sacarle líquido es cada cinco días. Duramos un mes internos aquí y cuando nos vamos para la casa, en un mismo mes tenemos que volver tres veces”.

La madre relata que cuentan con el seguro del Gobierno pero no cubre los gastos de la enfermedad de su hija “no cubre nada en ningún lado prácticamente” haciendo más difícil el proceso.

Ante el deterioro de la salud de su hija, los médicos han sido claros sobre la urgencia. “Los médicos me dicen que tengo que moverme lo más antes posible con mi niña, porque la situación está crítica”.

Con desesperación en sus palabras asegura que sabe que su hija quizás no le quede mucho tiempo de vida, “aunque los médicos no me digan que a mi niña le quedan dos días de vida, yo sé que en pocas palabras me están diciendo que no queda mucho tiempo”.

Como madre, describe que ha sido un proceso marcado por el sufrimiento, “es algo difícil. Mi niña no duerme. Mi niña está sufriendo mucho… de noche tenemos que amanecer sentadas porque se le dificulta respirar”.

Otras limitaciones

Además del alto costo del trasplante, la familia enfrenta otras limitaciones económicas que han impedido poder avanzar con procesos de los documentos necesarios para salir del país. A parte de los gastos de la operación requiere de ayuda para los costos de vuelo, estadía y demás imprevistos.

“No he podido sacar los pasaportes, porque los recursos que consigo tengo que gastarlos en análisis, que son de siete mil, ocho mil, hasta diez mil pesos, porque aquí no los hacen”, indió.

Yafreisi hizo un llamado urgente a la solidaridad. Actualmente solo cuenta con la ayuda que le ofrece la comunidad y no ha logrado conseguir un trabajo estable que le permita estar con la niña y su otro hijo de 8 años.

“Yo lo que pido es ayuda. Todo el que me pueda ayudar, así sea con un peso, necesito ayuda de carácter urgente, porque yo no quiero que mi hija se me muera”, expresó.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al número de Yafreisi Rodríguez 849-251-5470.