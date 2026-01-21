Neumólogos advierten riesgos de automedicación contra procesos respiratorios

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Maribel Jorge García, advirtió sobre los riesgos a los que se enfrentan los pacientes que se someten a la automedicación en casa para contrarrestar las enfermedades respiratorias.

Jorge García reveló que ha disminuido la asistencia de pacientes con estas infecciones a las consultas médicas, debido a que muchos de ellos deciden medicarse en casa, lo que está desencadenando complicaciones, como neumonías agresivas, que pueden ser prevenidas si se busca atención médica oportuna.

La especialista aseguró que se mantiene la circulación activa de virus respiratorios debido al cambio climático, mostrando mayor incidencia la influenza de tipos A y B, seguido del virus sincitial respiratorio (VSR). Sin embargo, resaltó que en el último mes no se han reportado casos de coronavirus.

Señaló que los síntomas iniciales son parecidos a una gripe normal, pero tras el paciente acudir a la automedicación, empiezan las complicaciones, como son fiebres de 40 grados, malestar general, dolor de cabeza e incluso náuseas, vómitos y diarreas, principalmente en pacientes pediátricos.

“Hemos tenido casos de familias completas porque se afecta uno y no usan mascarillas, ni llevan las medidas preventivas”, expresó.

Jorge García indicó que manejan muchos casos de pacientes con enfermedades respiratorias con ciertas condiciones de morbilidad, como fumadores e hipertensos que, al descuidarse, su condición se agrava a una fibrosis pulmonar postviral.

“Estos pacientes se sobreinfectan con el virus, y les está yendo peor en estos momentos, porque son pacientes que necesitan de rehabilitación pulmonar-respiratoria, condición que adolece el país porque no tenemos rehabilitadores respiratorios”, dijo.

Y agregó que esa es una especialidad que debe hacerse en el país. “Tenemos la tarea de fundar la clínica de rehabilitación pulmonar para esos pacientes que quedan en esas condiciones o para pacientes que tienen fibrosis pulmonar que necesitan tener una vida lo más normal posible dentro de su condición”, señaló la especialista.

Finalmente, recalcó que los virus siguen atacando a la población, mientras esta ignora las medidas preventivas generales, como la vacunación, el uso de mascarilla en hospitales o lugares públicos para evitar complicaciones como la neumonía grave y la insuficiencia respiratoria, siendo la primera la causa de los primeros fallecimientos.

hospitales

Mientras, las salas de consultas del hospital materno infantil San Lorenzo de los Mina, el infantil Robert Reid Cabral y del general Francisco E. Moscoso Puello en la mañana del martes se percibieron abarrotadas; la mayoría de los pacientes pediátricos presentaban casos febriles y síntomas de “gripe común”.

La dirección del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas informó que este martes se registraron casos comunes en las atenciones por enfermedades respiratorias.

El director del centro, Armando Camejo, informó que en los días transcurridos del mes de enero, han prestado atención a 757 niños de distintas edades a través del área de Emergencia Pediátrica, con procesos gripales y cuadros febriles.

Señaló que esta cifra representa el 38.7 por ciento del total de atenciones brindadas en esa área.

El doctor Camejo explicó que el comportamiento estacional de los virus ha impactado directamente en la demanda de servicios pediátricos, por lo que el hospital ha reforzado la vigilancia clínica y la capacidad de respuesta del personal de salud para garantizar una atención oportuna y segura a los pacientes.

Resaltó que, en el centro, hasta el momento no ha fallecido ningún infante por afecciones respiratorias; además, exhortó a los padres, madres y tutores a mantener medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en caso de síntomas respiratorios y en lugares concurridos, además de mantener la ventilación de los espacios y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier signo de alarma, especialmente en niños pequeños.