La emergencia del Padre Billini sin fecha de entrega

El nuevo titular al mando del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Ito Bisonó, parece desconocer el estado de finalización del área de emergencia del Hospital Docente Padre Billini. Una remodelación que continúa retrasada por más de ocho años.

Este centro de salud, ubicado en la calle Santomé de la Ciudad Colonial, se encuentra en remozamiento desde el 2018. La primera fase se entregó en el 2022, mientras otras áreas han quedado rezagadas.

Este domingo, durante el recorrido de supervisión del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Listín Diario abordó al ministro Bisonó acerca de los proyectos demorados que ejecuta el ministerio que hoy dirige.

Entre esos se incluye: campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Ciudad Juan Bosch y el Padre Billini, en referencia a un reportaje que este diario publicó.

El ejecutivo indicó que en estos momentos se está documentando con su personal especializado acerca de las obras que lleva a cabo el Mived.

Asimismo, puntualizó que el equipo técnico “nos puso alerta para ver qué está pasando (con el Hospital Padre Billini) y entonces le vamos a decir la respuesta”, sostuvo Ito Bisonó.

La mañana del sábado, un equipo del Listín Diario constató las condiciones del Hospital Docente Padre Billini, en el que evidenció que la ampliación de la sala de emergencia no está disponible.

Este centro de salud, a pesar de que está abierto, las ambulancias que llevan y traen pacientes se posicionan frente a las infraestructuras debido a las labores de construcción.

Esta situación que aún persiste ha generado múltiples quejas entre los que reciben atenciones médicas en el Padre Billini, transeúntes y conductores.

otros detalles sobre la obra

El Hospital Docente Padre Billini contó con una inversión de 2,175 millones de pesos para su remodelación.

La primera fase fue entregada en el año 2022. Esta fase incluía áreas de atención adolescente, consulta externa, farmacia, banco de sangre y laboratorio.

También doce consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología, 57 nuevas camas hospitalarias, una nueva unidad de pie diabético y otros servicios generales.

Asimismo, fue acondicionado con equipos como mamógrafo digital, tomógrafo, rayos X digitales, densitometría digital de cuerpo completo, rayos X dental panorámico, sistema de brazo en C, microscopio quirúrgico para neurocirugía y columna e, igualmente, equipo para cirugía laparoscópica.

otras obras en camino

Al referirse a otros proyectos que se encuentran ejecutados por Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó enumeró una serie de proyectos que, según indicó, en este año estarán culminados.

En esas obras incluyó al hospital de Dajabón, el hospital traumatológico de San Cristóbal, la extensión del hospital de San Cristóbal, otro centro de salud en Villa Vásquez.

Además del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este.

Se recuerda que su construcción inició en septiembre del 2024 con una inversión de RD$1,595 millones en la estructura física y tiene una entrega prevista para el tercer trimestre de este año.

Asimismo, este recinto tendrá capacidad para 4,390 estudiantes. Además, se edifica sobre un terreno de 307,997.74 metros cuadrados, con 46,910.96 metros cuadrados