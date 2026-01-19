SALUD
El hospital Félix Goico María en condiciones críticas, pese a inversión millonaria, según el CMD
La secretaria de Acción Gremial del Colegio Médico Dominicano (CMD), Griselda Quezada, denunció la precaria situación operativa del Hospital Félix María Goico tras su reciente remodelación.
Indicó que pese a la inversión superior a los 159 millones de pesos, el centro presenta deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y la calidad del servicio.
Tras un recorrido por las instalaciones, la dirigente gremial constató que la infraestructura entregada en enero de 2026 es, hasta el momento, una fachada que no responde a las necesidades de un hospital de segundo nivel.
Hallazgos críticos
Señaló que hay quirófanos inoperantes y actualmente el centro no puede realizar cirugías de emergencia por falta de habilitación y equipos incompletos, obligando al traslado de pacientes críticos a otros centros.
Asimismo, dijo que faltan especialistas y que áreas vitales como cirugía, anestesiología, pediatría y gineco-obstetricia carecen de médicos fijos 24/7, así como también las emergencias nocturnas y de fin de semana recaen exclusivamente sobre médicos residentes y generales.
Fallas diagnósticas
Quezada señaló que el equipo de rayos X está fuera de servicio y el hospital carece de tomógrafo y mamógrafo, limitando el diagnóstico oportuno.
Alertó sobre la ubicación de la UCI Neonatal dentro del área de quirófanos generales, lo que expone a los recién nacidos a riesgos de infección cruzada.
Cobros irregulares
Expresó que contrario a las políticas de la red pública, en este centro se mantiene el cobro de copagos a pacientes asegurados y cuotas a personas sin seguro.
"Es inaceptable que, tras una inversión millonaria y dos remodelaciones recientes, el personal médico tenga que trabajar con pinzas deterioradas, sin esfigmomanómetros en emergencia y en una morgue con condiciones infrahumanas. La población de más de un millón de usuarios merece un hospital que funcione, no solo una estructura pintada", enfatizó Quezada, quien a su vez hizo un llamado urgente al Servicio Nacional de Salud (SNS) para que realice la entrega formal y funcional de las áreas remodeladas, garantice el suministro de insumos básicos y asigne el personal especializado necesario para que este hospital cumpla con su rol de segundo nivel de atención.