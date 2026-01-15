SNS entrega nuevos equipos al hospital Darío Contreras

El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de su director, doctor Julio César Landrón, entregó modernos equipos médicos al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, como parte de los esfuerzos para fortalecer la capacidad diagnóstica y quirúrgica del centro y continuar elevando la calidad de atención a los pacientes.

La entrega incluye dos equipos de Rayos X digital estacionario y dos máquinas de anestesia de dos gases con monitoreo avanzado, tecnología que permitirá mayor precisión en los estudios diagnósticos, mayor seguridad y eficiencia durante los procedimientos quirúrgicos.

La inversión total destinada a la adquisición de estos equipos asciende a RD$10,074,756.86, reafirmando el compromiso del SNS con la modernización de la red hospitalaria y la dotación de herramientas de última generación para el personal de salud.

Durante el acto de entrega, el titular del SNS destacó el valor emblemático del Hospital Darío Contreras dentro de la Red Nacional de Trauma y aseguró que contará con todo el respaldo de la institución.

“Ustedes pueden contar con nosotros al 100%. Este es un hospital emblemático, el primero de la Red Nacional de Trauma, y tenemos el compromiso de garantizar que funcione al máximo, ofreciendo atenciones de calidad a las personas más humildes, en condiciones similares a las de un centro privado”, expresó Landrón.

El titular del SNS explicó que la entrega de los nuevos equipos permitirá eliminar las limitaciones existentes, tanto en el área de imágenes como en los quirófanos.

“Estamos entregando dos equipos de Rayos X para que el servicio funcione 24/7 y ningún paciente tenga que ser enviado fuera del hospital. Asimismo, con las nuevas máquinas de anestesia se integran más quirófanos, lo que permitirá aumentar la productividad quirúrgica y atender más pacientes diariamente”, puntualizó.

Landrón subrayó además que el fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma es una prioridad del presidente de la República, Luis Abinader, con el objetivo de garantizar una atención rápida y oportuna a los pacientes accidentados en todo el país.

“Cuando alguien diga ‘llévame al Darío’, nosotros vamos a garantizar que aquí reciba una respuesta inmediata y de calidad”, afirmó.

De su lado, el director del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, doctor Joselin Valdez, agradeció el respaldo del SNS y resaltó el compromiso del personal del centro con el buen uso y cuidado de los equipos entregados.

“Agradecemos profundamente al doctor Julio Landrón, un hijo de este hospital, que ha demostrado su apoyo en todo momento. Asumimos el compromiso, junto a todo nuestro equipo de colaboradores, de garantizar una atención digna, oportuna y de calidad a cada paciente que llegue a este centro”, manifestó.

Esta dotación de equipos forma parte de los esfuerzos del Servicio Nacional de Salud para robustecer la Red Nacional de Trauma y asegurar una atención rápida, continua y de calidad a las personas afectadas por accidentes en todo el territorio nacional.