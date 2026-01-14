Víctor Atallah anuncia que el gobierno priorizará la salud mental

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció el fortalecimiento de las campañas de prevención, detección temprana y la ampliación de las redes de atención en salud mental a nivel nacional, reafirmando el compromiso del Gobierno de priorizar este tema dentro del sistema de salud.

El funcionario llamó a la sociedad dominicana a reconocer la depresión como una condición de salud real que requiere atención oportuna y un abordaje integral, y destacó que la educación y orientación sobre sus signos y síntomas son claves para prevenir consecuencias graves.

“La depresión debe ser identificada y atendida en todos los espacios: atención primaria, centros educativos, entornos laborales y comunitarios. Cada día sin atención puede agravar esta condición”, expresó Atallah.

Indicó que el Ministerio de Salud Pública, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), ha fortalecido las redes de salud mental, incrementando el número de profesionales y ampliando los servicios disponibles.

Para el año 2025, el país pasó de 925 a 1,100 psicólogos; de 145 a 166 psiquiatras, y de 14 a 17 Unidades de Intervención en Crisis.

No obstante, reconoció el déficit de especialistas en psiquiatría, pero aseguró que se trabaja en la revisión curricular, incentivos a la formación y programas de entrenamiento médico supervisado, en coordinación con las sociedades médicas especializadas.

Asimismo, informó que durante 2026 se continuará ampliando la cobertura y calidad de los servicios, así como la articulación interinstitucional. “Invertir en salud mental es invertir en desarrollo y bienestar. Nuestro objetivo es construir una sociedad más resiliente y emocionalmente saludable”, afirmó.

De su lado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, subrayó que la depresión no es una debilidad, sino “una condición que puede afectar a cualquier persona y cuya prevención requiere el compromiso de toda la sociedad”.

Mientras tanto, el director de Salud Mental, Alejandro Uribe, destacó que esta condición figura entre las tres principales causas de consulta médica, aunque continúa siendo subestimada debido al estigma social.

día mundial

El ministro de Salud encabezó el acto de conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, durante el cual se desarrolló el panel “Hablemos de la Depresión: Reconocer, Acompañar y Tratar”, donde especialistas abordaron factores de riesgo, señales de alerta, prevención y autocuidado.

El panel contó con la participación de la doctora Elizabeth Ruíz, encargada de los Servicios Psicosociales; Margaret Medina, coordinadora de Promoción y Prevención en Salud Mental; y como invitada, la licenciada Ileana Montero, psicóloga M.A.

datos clave

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 332 millones de personas viven con depresión en el mundo. En la República Dominicana, la prevalencia estimada es de 4.7 %, mientras que en América Latina alcanza el 12 %, con un aumento superior al 30 % tras la pandemia de la COVID-19.

En el acto participaron viceministros, directores y representantes de distintas entidades, entre ellos la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), Yanis Mejía.