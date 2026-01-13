Enfermeras anuncian huelga para el próximo 28 de enero

La Coordinación de Gremios de Enfermería anunció este martes una huelga frente al Palacio Nacional para el próximo 28 de enero de 2026, con el objetivo de recibir respuestas a sus reivindicaciones por parte del Gobierno.

Aseguraron que tienen más de cinco años exigiendo la aplicación del incentivo por tiempo en servicio, cambios de asignación al personal de Enfermería, nombramientos de auxiliares, técnicos y del personal contratado en pandemia y la firma de los acuerdos.

“Hace más de dos meses que estamos esperando la respuesta del excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, la cual hemos esperado de manera disciplinada y paciente, pero eso de nada ha servido y por eso no vemos otro camino que no sea la lucha”, indicaron.

La coordinación, integrada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Unased-CNTD, Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf), Unased-CASC, Conaendilag, Adidss y Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), señaló que desde hace cinco años están exigiendo lo mismo; sin embargo, no reciben respuestas.

“Basta ya, señores autoridades, todos somos importantes en nuestros diferentes niveles; al parecer solo ustedes desconocen la importancia que tiene este sector con este trato discriminatorio que nos están dando”, expresaron.

A mediados del año 2025, las enfermeras realizaron varios plantones, tanto a nivel nacional como en el Gran Santo Domingo, y en diciembre, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased) catalogó como un año “catastrófico” el 2025 para las profesionales de esta área de la salud, tras el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno.

Asimismo, el gremio aprovechó para resaltar la necesidad de construcción y reparación de centros hospitalarios de Castañuelas, Dajabón, Villa Vásquez y Cevicos.