Ministro de Salud juramenta a Julio Landrón como nuevo director del SNS

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, juramentó este viernes al doctor Julio Landrón como nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Hasta la fecha, Landrón se desempeña como director del hospital Traumatológico Ney Arias Lora desde el 2020.

Tras ser juramentado, el nuevo titular del SNS, resaltó los avances alcanzados en la Red Pública de Servicios de Salud en los últimos años y asumió el compromiso de dar continuidad a su proceso de fortalecimiento.

“Vamos a montarnos en la misma estructura que hasta ahora se ha llevado. Vamos a hacer todo lo posible para que las cosas que no se han logrado, se logren. Tenemos un compromiso con el pueblo”, enfatizó Landrón.

El presidente Luis Abinader designó este jueves al doctor Julio César Landrón de la Rosa como nuevo director del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución de Mario Lama Olivero, quien presentó su renuncia a la posición.

El nombramiento está contenido en el decreto 6-26, firmado por el jefe del Estado.

La designación se realizó conforme a lo establecido en la Ley núm. 123-15, que dispone que el director ejecutivo del SNS sea escogido por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, previa aprobación del Consejo Directivo del SNS.