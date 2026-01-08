Pediatras aconsejan seguir completando esquema de vacunación de los niños

Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos dictó la suspensión de las vacunas de rotavirus, hepatitis A, coronavirus y meningococo en su territorio, lo que ha impactado en la consulta de la población dominicana sobre la continuidad de su uso.

A través de un comunicado de prensa, la Sociedad Dominicana de Pediatría reiteró la necesidad de que la población cumpla con el esquema completo de inmunizaciones, disponible a nivel nacional.

En adición, exhortó a los padres que deseen y puedan costear ciertas vacunas fuera del esquema (tales como hepatitis A y meningococo) las coloquen a los niños, siempre siguiendo las orientaciones por su pediatra de cabecera, a fin de mejorar la cobertura de enfermedades prevenibles.

“En este contexto es importante recordar que, en nuestro país, contamos con un esquema de vacunación que se adhiere a las necesidades de nuestro territorio, es decir, de acuerdo a nuestra epidemiología se cargan enfermedades susceptibles de notificación obligatoria, por lo que no consideramos adoptar ninguna de esas recomendaciones”, destacaron a través de sus diversos canales.

Aclararon que, en el Ministerio de Salud de la República Dominicana, se mantienen estas recomendaciones de acuerdo al esquema de vacunación actualmente disponible.

Hicieron hincapié en que, durante los últimos años, han visto cómo han disminuido los casos de enfermedades graves por diarrea, debido al uso de la vacuna de rotavirus.

Además, recomiendan mantener la vacuna de meningococo contra personas susceptibles, en caso de brotes y cuando sea necesario; así como la vacuna de hepatitis B en recién nacidos, debido al impacto de dicha infección en esa etapa y el riesgo de progresión a cronicidad por esta afección.

Como sociedad médica especializada, impulsaron la continuidad de estas vacunas, tal como están establecidas en el esquema de inmunizaciones vigente a la fecha.