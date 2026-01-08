Hospital de Barahona curó y despachó privado de libertad herido en intento de fuga

Un agente penitenciario hirió a Dennis Cordero, un privado de libertad que intentaba huir de cárcel de Barahona y fue herido de bala en respuesta a la fuga.

Según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Dennis Cordero Espinal abandonó su celda a las 7:15 de la noche del martes, cuando se realizaba el conteo reglamentario y evadió el primer perímetro de seguridad del centro penitenciario, avanzando hacia la zona de vigilancia número 3, en donde se le hicieron las advertencias para que se detuviera.

Desobedeció la llamada policial y para evitar su huída el guardia le disparó en la mano derecha.

Tras ser puesto bajo custodia, comunicó la correccional que Cordero Espinosa fue trasladado al Hospital Regional Universitario Doctor Jaime Mota, en donde recibió las atenciones médicas correspondientes, y fue regresado al centro penitenciario en donde se mantiene bajo vigilancia y con las debidas atenciones para su recuperación.