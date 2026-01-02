Ambiente de tensión en hospitales traumatológicos en Año Nuevo

En el contexto de las festividades del primer día de este año 2026, el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora registró un ambiente de constante movimiento por el ingreso de personas heridas, situación que se reflejaba con la llegada frecuente de ambulancias y la preocupación visible de familiares en busca de información sobre sus parientes.

Entre los ingresos observados en este centro se encuentra el de un joven herido por arma blanca, durante un atraco que ocurrió a alrededor de las 5 de la mañana, según las declaraciones de la madre del joven.

Paulina de Jesús relató que su hijo se encuentra en estado crítico. Hasta ese momento no le habían ofrecido detalles sobre el avance del estado de salud.

Asimismo, otro paciente llegó con lesiones ocasionadas por botellazos, en un incidente ocurrido en el sector Mata Los Indios en Villa Mella, de acuerdo con versiones de familiares, el herido fue identificado como Johan García, residente en los Guaricanos.

Un panorama similar se vivía en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde también se observó la llegada de ambulancias con personas lesionadas, mientras familiares permanecían en los alrededores a la espera de novedades médicas.

Hasta el momento de esta nota ninguno de los centros de salud había ofrecido informaciones oficiales sobre la cantidad de personas ingresadas ni sobre el estado de salud de los pacientes.

No obstante, se pudo observar la presencia de miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM ) y de la Policía Nacional en las inmediaciones del Hospital Ney Arias Lora.

Además de pacientes con lesiones por agresiones físicas, ambos hospitales se caracterizan por la gran demanda de atención que reciben como consecuencia de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, sobre todo, aquellos que se movilizan en motocicletas.