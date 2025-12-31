Baja afluencia de pacientes en centros de salud al culminar el 2025

Pese al reporte de las autoridades sobre el incremento de la actividad viral en el territorio dominicano, en los principales hospitales del Gran Santo Domingo se evidenció en la mañana del martes 30 de diciembre, baja afluencia de pacientes en las salas de consultas.

En un recorrido por los hospitales Docente Francisco E. Moscoso Puello, el Traumatológico Doctor Darío Contreras, el Infantil Doctor Robert Reid Cabral y la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, se percibieron desoladas las áreas de espera y de facturación, así como los pasillos y las explanadas de estos centros.

Donde se notó mayor asistencia fue en las afueras de los servicios de emergencias, pero solo una que otra urgencia se reportaba, por ejemplo, en el traumatológico.

Tras un equipo de este medio acercarse a conversar con algunas personas que pululaban en estos centros, unos indicaron que tenían cita previa y otros que visitaban a familiares.

La baja afluencia de pacientes es muy común en temporadas festivas, como es el caso actual, donde la población se prepara para celebrar hoy el fin del año 2025 y dar paso al inicio del 2026.

Tradicionalmente los pacientes posponen sus citas médicas para mediados de enero y los centros de salud establecen citas para cirugías electivas, pasados los primeros días de dicho mes, concentrando sus mayores servicios en las atenciones de emergencias.

Según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 49, la circulación y cocirculación de virus como la influenza A y B, SARS-CoV-2, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus han alcanzado mayores niveles de actividad.

Salud Pública indicó que esto se traduciría a un elevado riesgo de coinfecciones, exacerbaciones respiratorias y mayor presión sobre los servicios asistenciales.

Destacó que, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) constituyó la señal epidemiológica más destacada de 2025 y alcanzó picos entre las semanas 40–45 que superan ampliamente los valores de 2024.

Además, añadiría una carga de bronquitis, neumonía y hospitalizaciones en lactantes.

Salud Pública explicó que este escenario ha incrementado la demanda en emergencias, hospitalización pediátrica y unidades de cuidados intensivos, donde pequeñas variaciones en la curva virus respiratorios se traducen en presiones asistenciales significativas.