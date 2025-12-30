SNS revela una falla de encofrado causó el derrumbe en Hospital Simón Stridels de Azua

El Servicio Nacional de Salud (SNS) aclaró que la infraestructura del Hospital Simón Stridels de Azua se mantiene intacta, tras el incidente ocurrido el pasado viernes 26 de diciembre durante el vaciado de una losa.

La institución respondió así al editorial de este diario titulado “Más que un ‘incidente’, un derrumbe de confianza”.

Según el informe de la Dirección de Ingeniería del SNS, el colapso parcial no fue un fallo estructural de la edificación, sino una falla en el sistema de encofrado, específicamente en los puntales de madera utilizados como soporte provisional.

"La integridad de la edificación se mantiene intacta", aseguró la administración, subrayando que el evento se limitó al área en construcción y no afectó la prestación de servicios ni causó daños personales.

El organismo explicó que, tras el desplome, se procedió con la limpieza del hormigón y el retiro de los materiales afectados para continuar los trabajos bajo las normativas vigentes.

Asimismo, el SNS enfatizó que el costo económico del incidente será asumido íntegramente por el contratista responsable, sin que esto represente un perjuicio para el Estado dominicano.

Parte del techo del Hospital Pediátrico Simón triddels, ubicado en la provincia de Azua, el mismo que se encuentra en construcción, colapsó el pasado viernes 26 de diciembre, durante los trabajos de remozamiento del centro de salud.

De acuerdo al SNS, el contratista que realiza el proyecto de ampliación y remozamiento del Hospital Simón Stridels reportó que el hecho se produjo en el proceso de vaciado en la losa de piso del nivel dos en el área en construcción del centro.

Asimismo, manifestó que no se registraron daños a personas ni afectaciones a los servicios de salud que están suspendidos por las labores de remodelación.

Los trabajos en el hospital Simón Stridels no es solo una remodelación; se trata de una ampliación y remozamiento total para convertirlo en un hospital materno-infantil de referencia regional.