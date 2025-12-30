DAEH ofreció más de 540 mil asistencias prehospitalarias

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) informó que cierra el año 2025 con 547,936 asistencias médicas prehospitalarias realizadas a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, consolidándose como un pilar fundamental en la respuesta ante emergencias en todo el territorio nacional.

El director de la entidad, Juan Manuel Méndez García, destacó que estos resultados reflejan el compromiso del personal que diariamente ofrece servicios a la población.

“Cada una de estas asistencias representa una vida atendida con rapidez, humanidad y profesionalismo. Este resultado es fruto del esfuerzo de miles de colaboradores que, sin importar la hora o el lugar, están siempre disponibles para servir”, expresó Méndez García en un documento de prensa.

Asimismo, la entidad resalta que las atenciones ofrecidas impactaron a una población estimada de 10,263,940 habitantes.

La Dirección de la DAEH informó que en el 2025 la institución reforzó los traslados interhospitalarios, alcanzando 65,286 movilizaciones de pacientes hacia centros con mayor capacidad resolutiva.

“Garantizar la continuidad del cuidado del paciente ha sido una prioridad. No se trata solo de trasladar, el objetivo es que cada usuario reciba las atenciones humanizadas y de calidad en el menor tiempo posible" sostuvo la dirección de la DAEH.

Destaca que logró una reducción promedio nacional de 4 minutos con 3 segundos en los tiempos de respuesta en comparación con igual período del 2024.

En el Gran Santo Domingo, la mejora alcanzó 4 minutos con 27 segundos, marcando un precedente en atención oportuna, indica.

“Reducir minutos en una emergencia puede significar salvar una vida. Por eso hemos trabajado en mejorar procesos, tecnología y despliegue operativo”, señaló Méndez García.

Dijo que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader y del ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, durante este año fueron integradas 235 nuevas ambulancias, para un total de 850 ambulancias a nivel nacional y 122 Unidades de Respuesta Inmediata (URI).

Este crecimiento operativo fue respaldado por la incorporación de 2,730 nuevos colaboradores.

Resalta la DAEH que la expansión permitió alcanzar una cobertura del 93% de la población dominicana, incluyendo la apertura de una nueva base operativa en Pedernales, donde fueron integradas 13 ambulancias totalmente equipadas, con cobertura estratégica para el corredor turístico de Cabo Rojo.

“La expansión a Pedernales representa nuestro compromiso con una atención equitativa, sin importar la distancia o la geografía”, afirma el titular de la entidad.

Agregó que la percepción ciudadana reflejó una satisfacción global del 90%, destacándose la rapidez de respuesta, la preparación técnica y el trato humano del personal prehospitalario.

En materia de formación, dijo que la DAEH capacitó a 16,301 personas a través del programa “Cuidando Vidas” y a 3,124 ciudadanos en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

La institución también avanzó en innovación tecnológica con plataformas propias de monitoreo y control operativo, logrando cobertura y disponibilidad de ambulancias en más de un 90%.

La DAEH destaca que cierra el año con altos niveles de cumplimiento en los indicadores gubernamentales, entre los que se destacan 92% en el Índice de Control Interno, 94% en el Índice de Gestión Presupuestaria y 98.49% en el portal de transparencia.

Con el desarrollo de estas capacidades y alcance la DAEH impacta en los indicadores de salud de nuestra población contribuyendo al aumento de la sobrevida por accidentes de tránsito, mortalidad materno infantil, enfermedad cerebro vascular y el síndrome coronario agudo.

“Estos resultados nos comprometen a seguir mejorando. Nuestro objetivo es claro: salvar vidas con eficiencia, humanidad y respuesta oportuna”, concluyó el director de la DAEH, Méndez García.