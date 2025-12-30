Colapso en Hospital Simón Striddels causa asombro y temor en Azua

Bajo asombro y en estado de alerta está la comunidad de Azua, a cinco días del colapso que sufrió la losa que obreros de la industria de la construcción vaciaban en el segundo nivel del hospital pediátrico materno infantil Simón Striddels de esta provincia sureña, que había sido cerrado hace varios meses por motivación de reacondicionamiento dispuesto por el Gobierno Central.

Así lo describen reputados munícipes y organizaciones sociales y profesionales, que expresan cómo la población fue sorprendida en plena celebración de la Navidad con la noticia de que “parte del techo del Simón Striddels se había desplomado de forma sorpresiva”.

Obreros y familiares

Los obreros que estaban laborando la mañana del viernes pasado salvaron su integridad física de forma milagrosa, dicen familiares de algunos de estos trabajadores de la industria de la construcción. Según testimonios de testigos, antes de la “estrepitosa caída” del techo, obreros habían cuestionado ante ingenieros y maestros constructores de la obra, la calidad de los materiales para poder soportar el peso del vaciado de hormigón que se iba a realizar.

Preocupa Colegio Médico

La filial del Colegio Médico Dominicano (CMD), en Azua, subió el fin de semana a su página de Instagram un comunicado, que reproducen otras páginas de Redes Sociales, donde expone su opinión del caso.

Los méducos muestran su preocupación por lo sucedido en esta infraestructura hospitalaria durante labores de remozamiento.

“Nosotros como Colegio Médico Dominicano Filial Azua (CMD-Azua), aunque el Servicio Nacional de Salud (SNS) ha liderado la comunicación oficial sobre las investigaciones técnicas, hacemos pública nuestra preocupación”.

Se pronuncian “sobre los siguientes aspectos: calidad de la obra, ya que se han planteado cuestionamientos sobre la calidad de los materiales y la ejecución por parte de los contratistas responsables”.

Expresa preocupación también “por la seguridad estructural de la obra”, y hacen un llamado a las autoridades a que se realice una evaluación técnica de la infraestructura y a que se aclaren las causas y se garantice la seguridad en los trabajos antes de dar continuidad a la obra, entre otros aspectos.

Con el CMD-Azua, coinciden otros munícipes azuanos. “La población está asombrada y con el temor de lo que pudo haber pasado si este centro hospitalario hubiese estado operando con pacientes adentro”, expresa Juan Piña, periodista de esta localidad.

Munícipes hablan

“Lo mejor que pudo pasar, dice la gente aquí, es que esto sucedió antes que ese hospital empezara a funcionar de forma normal otra vez”, expresa Piña.

Sobre la respuesta de las autoridades, afirma que una comisión del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y técnicos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), le están dando seguimiento a la estructura entera para corregir y evitar cualquier vicio de construcción que pueda afectar esta obra en el futuro.

Virgilio López, académico e intelectual de Azua, exrector de la Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR) y exdirector general de Educación, expresa que este desplome tiene que ver con la falta de supervisión y a la improvisación del gobierno en la ejecución de este tipo de obras.

Control de calidad

El colapso de esta infraestructura se debió a la falta de supervisión, planificación y falta de control de la calidad en la construcción, expresa López.

“Nosotros creemos que cosas como esta no deben volver a suceder”, manifiesta con firmeza en sus palabras, el reputado intelectual azuano.

Critica con agudeza, que después del colapso de este techo, “las autoridades se han interesado en querer minimizar ese hecho, en vez de asumir la responsabilidad del de esta falla”, explica.

En estos momentos, expresa, nadie se siente seguro sobre las obras publicas que se están ejecutando actualmente porque son varios casos ya en un tiempo muy breve que dan cuenta de un descuido en este tipo de infraestructura. Entonces uno teme por el desplome de cualquier otro techo de esta naturaleza

Al ser cuestionado, por Listín Diario, sobre el tema, Apolinar de León Medrano, otro solido intelectual azuano, respondió, “bueno, ayer estuve leyendo un informe del Colegio Médico Dominicano-Azua, sobre ese incidente, donde dan cuenta que desde el primer momento se observó poca supervisión en la obra y la poca calidad en los materiales utilizados”, dijo.

Aquí, en Azua, explica el también historiador, poeta, gestor cultural y educador azuano, la opinión general de la población coincide con la preocupación del CMD, sobre la inseguridad de esta obra, la mala calidad de los materiales, falta de supervisión y sobre todo las exigencias para que se aclare qué fue lo que sucedió “realmente en esa obra”.

Creo que, en esta obra, analiza Apolinar, ha habido una gran negligencia, “y, hasta ahora, las autoridades locales han mantenido un mutismo tremendo en cuanto a este incidente”.