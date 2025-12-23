Infectología ofrece consejos clave para evitar contagios virales durante festividades navideñas

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) llama a la población a adoptar medidas preventivas rigurosas para evitar contagios y propagación de virus respiratorios ante la afluencia de viajeros y reuniones familiares durante las fiestas navideñas.

En un comunicado la entidad médica advierte a la población que, en el contexto del crecimiento sostenido del turismo en la República Dominicana, con una proyección de alrededor de 900,000 visitantes por vía aérea durante este mes de diciembre, se incrementa la posibilidad de introducción y circulación de virus respiratorios y otros agentes infecciosos que actualmente afectan a distintas regiones del mundo.

Recuerda que en este momento se observa alta circulación de virus respiratorios en Estados Unidos y Europa, incluyendo influenza A -subtipo H3N2 y su subclado K, H1N1, así como la influenza B, COVID-19 y virus sincitial respiratorio (VSR), lo que amerita mantener medidas preventivas reforzadas.

Entre las recomendaciones que hace a la población general se encuentran las de reforzar la higiene de manos: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol, especialmente tras viajes, uso de transporte público o asistencia a eventos concurridos.

Uso responsable de mascarilla: utilizar mascarilla si presenta síntomas respiratorios; considerar su uso en espacios cerrados, con alta concurrencia o poca ventilación, especialmente para proteger a adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Aislamiento domiciliario ante síntomas: permanecer en casa si presenta fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal u otros síntomas respiratorios, evitando reuniones sociales y actividades laborales.

Vacunación al día: a viajeros provenientes de Estados Unidos y Europa se recomienda actualizar la vacunación contra influenza y COVID-19 antes del viaje y a toda la población mantener los esquemas de vacunación actualizados de acuerdo con las vacunas disponibles en el país, conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.

Ante signos de alerta que ameritan evaluación médica: se recomienda buscar atención médica cuando se presenten dificultad para respirar; fiebre persistente o muy elevada; dolor torácico; decaimiento intenso, somnolencia o confusión; empeoramiento progresivo de los síntomas; fiebre asociada a sangrado y dolor abdominal intenso o vómitos persistentes.

Agrega que ante síntomas en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas, recuerda que una consulta oportuna, según la intensidad de los síntomas, permite una mejor atención y contribuye al uso organizado de los servicios de salud.

Al personal de salud, la entidad exhorta a mantener alto índice de sospecha clínica ante pacientes con síntomas respiratorios o febriles, especialmente con antecedente de viaje o contacto con viajeros y reforzar las medidas de prevención y control de infecciones, incluyendo higiene de manos, uso adecuado de equipos de protección personal y aislamiento cuando esté indicado.

También Promover la vacunación del personal de salud como medida clave de protección individual y colectiva y orientar a los pacientes sobre los signos de alarma, el autocuidado y la consulta oportuna según la severidad del cuadro clínico.