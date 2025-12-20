Joan Batista no ha recibido la ayuda médica para el edema que lo tiene postrado en una cama

A diez días del reportaje del Listín Diario sobre el caso del señor Joan Manuel Batista, aún no ha recibido ayuda alguna de parte de una institución gubernamental o privada.

El Listín Diario mantiene contacto con el señor Joan tras la visita del medio a su hogar para conocer y contar su historia. Batista comunicó que, después de poner su número de teléfono público en el periódico, ha recibido llamadas de solidaridad de personas que se han conmovido con su situación.

El edema de gran protuberancia, hinchazón causada por la acumulación excesiva de líquido en los tejidos del cuerpo en su órgano genital, que ha alcanzado el tamaño de su pierna con un pronunciado ancho, le impide ponerse de pie, obligándolo a pasar los días acostado en su cama.

Pero fuera de es empatía pública, no ha recibido ayuda tangible para poder tratarse en un procedimiento médico.

Si desea sumarse a la ayuda humanitaria de Joan Manuel Batista y su familia, puede hacerlo a través del +1 (809) 907-9952.