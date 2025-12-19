Los virus respiratorios siguen sin dar tregua a la población dominicana

La circulación de virus respiratorios sigue alcanzando importantes niveles en el país y de acuerdo al boletín epidemiológico 49 emitido ayer por el Ministerio de Salud Pública en este 2025 la actividad viral aumentó de manera sostenida y la cocirculación de influenza A y B, SARS-CoV-2, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus se vuelve más persistente.

Esto indica, detalla el informe, que eleva el riesgo de coinfecciones, exacerbaciones respiratorias y mayor presión sobre los servicios asistenciales.

Destaca que esa dinámica refleja lo reportado por la OPS/OMS en distintos países del hemisferio, donde las temporadas respiratorias recientes han sido más intensas, irregulares y prolongadas.

En el país, el comportamiento del Virus Sincitial Respiratorio (VSR) constituye la señal epidemiológica más destacada de 2025, indica el informe epidemiológico.

Destaca que a partir de la semana epidemiológica 38, la registrada anteriormente a este reporte, se observa un incremento pronunciado, alcanzando picos entre las semanas 40–45 que superan ampliamente los valores de 2024.

Promese informa que duplica distribución de medicamentos contra la gripe Lea también

Están generando, además, agrega, una carga considerable de bronquiolitis, neumonía y hospitalizaciones en lactantes, grupo altamente susceptible tras temporadas previas de baja exposición.

Salud Pública destaca que las condiciones climáticas, lluvias frecuentes, alta humedad y cambios térmicos han contribuido a potenciar la transmisión, replicando patrones observados también en EE.UU., Canadá, Brasil y Chile, donde el VSR ha mostrado picos adelantados y de mayor magnitud.

Explica que este escenario ha incrementado la demanda en emergencias, hospitalización pediátrica y unidades de cuidados intensivos, donde pequeñas variaciones en la curva virus respiratorios se traducen en presiones asistenciales significativas.

La complejidad generada por la cocirculación viral y el protagonismo del VSR exige una lectura cuidadosa de las tendencias, especialmente en poblaciones vulnerables y territorios de mayor actividad hospitalaria, destaca el informe epidemiológico 49, que recoge las notificaciones hasta el pasado día 6 de este mes.

Destaca que la vigilancia de virus respiratorios en 2024 mostró un comportamiento respiratorio moderado y predecible, con picos claramente definidos de influenza A (H3N2) y B/Victoria y una circulación limitada de Virus Sincitial Respiratorio y otros virus, consistente con el patrón post pandémico observado en la región.

vigilancia virológica

El Ministerio de Salud Pública detalla que ha fortalecido la vigilancia virológica mediante expansión del muestreo, intensificación de la notificación inmediata vía el SINAVE.

Además, ha aumentado, indica, el monitoreo diario de la ocupación de camas, además de activar rutas de referencia rápida para pacientes pediátricos graves y garantizar disponibilidad de insumos críticos.

Agrega que paralelamente, se impulsa la vacunación contra influenza en grupos de riesgo y se promueven intervenciones comunitarias orientadas a higiene respiratoria, reducción del hacinamiento y consulta temprana, aunque señala que persisten desafíos estructurales, como la limitada disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos, entre ellas neonatales (UCIN/UCI) y brechas en el acceso territorial.

Señala que este escenario reafirma la necesidad de estrategias sostenidas e intersectoriales para contener la morbilidad durante una temporada respiratoria más activa y prolongada.