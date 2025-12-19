SNS abre unidad de salud mental en hospital Tolentino Dipp

El Servicio Nacional de Salud (SNS) puso en funcionamiento la Unidad de Intervención en Crisis de Salud Mental del Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, en la Ciudad de la Salud, espacio destinado a ofrecer atención especializada y oportuna a personas que requieren manejo inmediato en salud mental.

La unidad dispone de diez camas, distribuidas en cinco habitaciones, además de áreas para descanso, estante de medicamentos y una habitación destinada a la terapia electroconvulsiva, como parte de los servicios que fortalecen la atención integral en situaciones de crisis.

Para el funcionamiento de este servicio, el hospital cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por dos psiquiatras, cinco psicólogos y personal de enfermería, quienes brindarán soporte continuo a los pacientes, garantizando una atención especializada y humanizada.

Durante el acto inaugural, la directora de Asistencia a la Red del SNS, Rubelina Santos, destacó que la apertura de esta unidad responde a una necesidad prioritaria del país.

“La salud mental no discrimina. Hoy puede ser un externo, pero mañana podemos ser nosotros”, expresó, al tiempo que resaltó que se trata de un espacio que combina condiciones físicas adecuadas con profesionales capacitados y sensibilizados.

“Aquí, además de contar con un espacio digno, también disponnos de un personal preparado para ofrecer una atención oportuna, con calidad y calidez”, afirmó.

Santos señaló que esta unidad forma parte de las directrices presidenciales orientadas a ampliar la respuesta en salud mental y precisó que se trata de un servicio al alcance de toda la población. Asimismo, aseguró que desde la Dirección de Asistencia a la Red y el SNS bajo el liderazgo del doctor Mario Lama, se dará el acompañamiento necesario para su sostenibilidad.

De su lado, la encargada del Departamento de Salud Mental del SNS, Marisol Taveras, valoró la apertura de la unidad como un logro importante para la Red Pública de Servicios de Salud.

“Hoy se hace realidad esta unidad, gracias a la disposición y el trabajo conjunto. Cuenten con todo nuestro apoyo para que funcione como ha sido diseñada y pueda brindar una atención oportuna a quienes necesiten este servicio”, manifestó.

En la actividad estuvieron presentes el doctor Miguel Ángel Guzmán, director del Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp y personal del establecimiento de salud.

Dijo que la puesta en funcionamiento de esta unidad se suma a los esfuerzos del sistema público de salud para ampliar el acceso a servicios especializados en salud mental, fortaleciendo la capacidad de respuesta hospitalaria ante situaciones de crisis y contribuyendo al bienestar de la población.