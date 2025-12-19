Entorno del Luis Eduardo Aybar cambia con retiro de buhoneros

Lo que hace meses era un entorno abandonado y lleno de basura y desechos, se convirtió desde ayer en un área recuperada y embellecida por el cabildo del Distrito Nacional, gesto que fue agradecido por el doctor José Joaquín Puello, presidente de la ciudad sanitaria.

En su condición de gestor de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, el doctor Puello, entregó un reconocimiento a Carolina Mejía durante la inauguración del parque lineal Ciudad Sanitaria.

El connotado neurocirujano valoró el esfuerzo realizado por la alcaldesa, a través de la Alcaldía del Distrito Nacional, para recuperar, readecuar y embellecer todo el entorno de este centro de salud.

“Reconoce a Rosa Carolina Mejía Gómez por su gran labor en la recuperación del entorno de Ciudad Sanitaria y la construcción del parque lineal en beneficio de miles de familias que acuden a recibir servicios médicos”, reza la placa entregada a la alcaldesa.

El presidente de Ciudad Sanitaria aseguró que era un día histórico para la comunidad, por lo que reiteró las gracias a la alcaldesa y a su equipo por hacer posible la recuperación.

“Yo quería que Carolina recibiera de mis manos este reconocimiento, además con mi admiración, y más que admiración, mi cariño de toda la vida”, señaló Puello.

Carolina calificó como especial el significado de recibir este reconocimiento de manos de alguien a quien la une una gran relación de amistad familiar.

La ejecutiva municipal aprovechó para compartir el reconocimiento con el director de Espacios Públicos, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, por la excelente labor de concertación realizada para la recuperación de la acera.

Mejía agradeció el gesto y aseguró que este reconocimiento le refuerza el compromiso de seguir transformando a Santo Domingo en una ciudad más humana y sostenible, teniendo a los ciudadanos como centro de sus políticas.

Gracias a la recuperación, el adecentamiento y la readecuación de estas aceras, hoy el parque lineal Ciudad Sanitaria cuenta un hermoso mural que rinde tributo al trabajo de los galenos y se colocaron bancos para que vecinos y visitantes puedan descansar en la zona.

Esta intervención puso fin a años de desorden y arrabalización en los alrededores, por lo cual fueron retirados buhoneros, puestos de cocción y ventas de alimentos que obstaculizaban el libre tránsito de los miles de transeúntes que visitan la zona.