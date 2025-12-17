Promese informa que duplica distribución de medicamentos contra la gripe

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) informó que ha puesto en marcha un protocolo de trabajo para duplicar la distribución de antigripales y otros medicamentos esenciales en la Red de Farmacias del Pueblo .

Esto surge como respuesta a las quejas de los pacientes sobre escases de fármacos antigripales en las Farmacias del Pueblo frente a la elevada incidencia de virus gripales que registra el país.

En un trabajo periodístico realizado por este medio, algunas dependientes de farmacias y pacientes, aseguraron que desde aproximadamente dos semanas escaseaban en los tramos de las boticas populares antigripales, vitamina C y otros fármacos.

Con relación a esto, la institución indicó que los almacenes generales cuentan con inventario suficiente para satisfacer la demanda nacional de antigripales para atención inmediata.

“Esta capacidad operativa se ve robustecida por una reserva combinada de vitamina C y amoxicilina que supera los 5.5 millones de unidades, lo que asegura una respuesta logística eficiente y oportuna en todo el territorio”, dice Promese en un comunicado.

La entidad aseguró que durante el mes de noviembre, llevó a cabo un inventario general exhaustivo con el propósito de optimizar la gestión de suministros y asegurar la transparencia en el abastecimiento.

Asimismo, sostuvo que, una vez concluida la validación física de los insumos, se inició en diciembre un cronograma de despacho escalonado hacia todas las regiones del país, con el fin de normalizar la frecuencia de reposición tras la pausa logística transitoria que requirió dicho proceso administrativo.

Señaló que, de manera adicional, y con el objetivo de prevenir situaciones de escasez frente al alta demanda ciudadana, la entidad ejecutó un proceso de compra estratégica para cubrir las necesidades sanitarias hasta el mes de febrero.

Esta adquisición incluyó 80 tipos de medicamentos esenciales por un monto adjudicado de RD$ 73 millones, 710 mil, 621, integrando al inventario unas 230,000 unidades adicionales de antigripales, acetaminofén, aceite de hígado de bacalao e ibuprofeno, entre otros productos de alta rotación.